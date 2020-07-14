В Пермском крае откроется 21 центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»

14:09 | 15.07.2020

В них смогут заниматься обучающиеся с 5-го по 11-й класс, а также учащиеся начальной школы.



В рамках национального проекта «Образование» в сентябре на базе средней школы № 14 (НОЦ) в Губахе будет открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».



В общей сложности в Пермском крае появится 21 подобный центр. Они откроют свои двери почти одновременно, в сентябре. «Точки роста» появятся по одной в Губахе, Нытве, Очере, Чусовом, Кудымкаре, Чернушке, Орде, Горнозаводске, Оханске, а также Октябрьском, Ильинском, Добрянском, Верещагинском, Красновишерском, Ильинском городских округах, Карагайском, Куединском, Кочевском и Березовском муниципальных округах. Два центра будут в Пермском муниципальном районе. Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость доступности качественного образования на всей территории региона. У детей из территорий должны быть такие же возможности по обучению и получению новых навыков, как и у ребят в краевой столице.



В «Точке роста» в Губахе будут проходить учебные занятия по информатике, технологии, ОБЖ, химии и физике для всех обучающихся города с 5-го по 11-й класс. Для учащихся начальной школы предусматривается освоение отдельных модулей предметов «Технология» и «Информатика».



Кроме этого, будут реализованы программы дополнительного образования по предметным областям «Математика и информатика», «Технология», «Химия и физика», «Физическая культура и ОБЖ» и другие программы, поддерживающие естественно-научное и инженерно-техническое направление образования. Охват программами составит не менее 70% обучающихся НОЦ, а также от 100 до 200 обучающихся других школ города (ежегодно) и до 100 учащихся из ближайших городов: Кизел, Гремячинск, Александровск и др.



«Центр будет оснащен специализированным оборудованием, новой компьютерной техникой (в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда») на сумму более 3,5 млн руб. за счет средств федерального и краевого бюджетов. Также школе № 14 выделены средства из бюджета Губахинского городского округа в размере 1,8 млн руб. на обустройство кабинетов и закупку мебели», – пояснила замминистра образования Прикамья Наталья Зверева.



В настоящее время педагоги и административная команда школы № 14 (НОЦ) работают над содержанием рабочих программ по предметам, участвуют в вебинарах, проходят курсы повышения квалификации по информационной грамотности и осваивают современные информационные технологии.



Напомним, Пермский край стал одним из первых регионов России, где уже в этом году по решению Правительства РФ начнется цифровизация образовательного процесса. Благодаря проекту за два года 120 школ и 35 учреждений среднего профессионального образования Прикамья оснастят современной компьютерной техникой и сетевым оборудованием, а также подключат к единой информационно-сервисной платформе. Для этого регион получит федеральных инвестиций более 200 млн руб.

© «Вечерние ведомости»