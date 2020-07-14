В Перми с 15 июля откроются аттракционы в городских парках

13:52 | 15.07.2020

Такое решение было ранее принято на заседании краевого оперштаба. Работу возобновят лишь те аттракционы, где посетители смогут соблюдать рекомендуемую дистанцию в 1,5 метра.



Так, будут работать те аттракционы в парке «Счастье есть», саду им. Миндовского и парке им. Чехова, где посетители смогут соблюдать необходимую дистанцию. Батуты и интерактивные развлечения, как сообщили в дирекции муниципальных парков «ПермьПарк», пока останутся не доступными для посещения.



Напомним, 13 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае было принято решение о возможности возобновления работы аттракционов в парках культуры и отдыха, находящихся на открытом воздухе.



При организации катания на открытом воздухе пристальное внимание уделят мерам безопасности. На территории объектов разместят локтевые дозаторы для дезинфицирования рук. Санитарная обработка посадочных мест будет осуществляться после каждого проката. При посещении мест массового отдыха посетителям рекомендуется носить маски и перчатки, а также совершать оплату за услуги бесконтактным способом – при помощи банковских карт.



График работы аттракционов с 15 по 17 июля: с 17:00 до 22:00 часов. В выходные и последующие будние дни – с 10:00 до 22:00. В режиме работы аттракционов возможны изменения в зависимости от погодных условий.

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