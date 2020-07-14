В Прикамье четверть заболевших коронавирусом за сутки старше 65 лет

12:58 | 15.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходит лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4618. Ежесуточный прирост больных составил 1,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 14 июля – 0,98).



Из 75 новых инфицированных – 21 мужчина, 48 женщин, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 23 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 102 летальных исходов от COVID-19. Еще 70 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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