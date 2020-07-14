В Прикамье за сутки подтверждено 75 случаев коронавируса

12:54 | 15.07.2020

На 15 июля в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 75 новых случаев COVID-19, общее количество достигло 4618.



Выписаны из больниц 130 прикамцев; всего от коронавируса в регионе выздоровели 3576 человек. Пять человек умерли: трое от COVID-19, двое – по другим причинам.



В России за сутки зафиксировано 6422 случая, всего с начала пандемии – 746 369.

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