В Перми на участке улицы Крупской заменены трамвайные пути

09:24 | 15.07.2020

С 18 июля на четной стороне участка улицы Крупской от улицы Лебедева до улицы КИМ откроют движение по уложенному нижнему слою покрытия, а на нечетной стороне улицы – ограничат.



В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми пояснили, что на улице Крупской на участке от улицы Лебедева до улицы КИМ по четной стороне проведены комплексные работы по благоустройству: заменены трамвайные пути, выполнено устройство дождевой канализации, переустройство водопровода, а также уложен нижний слой асфальтобетона.



С 18 июля по 9 августа будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Крупской на участке от улицы Лебедева до улицы КИМ, в том числе будет закрыт выезд с улицы Лебедева на улицу Крупской. Движение будет организовано в две стороны по проезжей части четной стороны улицы Крупской.



Затем с 10 августа по 1 ноября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Крупской от улицы КИМ до улицы Дружбы по нечетной стороне. Также откроется выезд с улицы Лебедева на улицу Крупской и будет закрыт выезд с улицы КИМ на улицу Крупской. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. Об изменениях движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.



Напомним, одновременно ведутся работы на самой площади Дружбы. Здесь завершено устройство трамвайных путей и дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов, установлен гранитный борт. Подрядчик приступил к обустройству островков безопасности, демонтаж асфальтобетонного покрытия и установка бортового камня уже выполнены. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил возобновить трамвайное движение на улице Крупской к 1 сентября.

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