В Прикамье арестован обвиняемый в убийстве водителя такси

21:48 | 14.07.2020

29-летнему пермяку предъявлено обвинение в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Утром 10 июля в деревне Байболовка Пермского муниципального района местный житель обнаружил на проселочной дороге неподалеку от медицинского учреждения тело мужчины с признаками насильственной смерти и сообщил об этом в правоохранительные органы.



На место выехали следователи Пермского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления СК России, сотрудники полиции. На месте происшествия они обнаружили следы транспортного средства. Никто из допрошенных местных жителей не опознал погибшего. На территории другого поселка Пермского района была обнаружена сгоревшая машина такси. Подозреваемого установили и задержали в течение нескольких часов. Погибший мужчина жил в Перми и работал таксистом.



По предварительным данным следствия, в ночь на 10 июля 29-летний пермяк вызвал такси, чтобы доехать из одного населённого пункта Пермского района в другой, не имея денег для оплаты проезда. Когда пассажира привезли в пункт назначения, между ним и 58-летним водителем такси возник конфликт, так как клиент отказался оплатить поездку. Чтобы завладеть имуществом водителя, пассажир ножом нанес мужчине множественные удары по телу, от которых тот скончался на месте. Забрав имущество и машину погибшего, злоумышленник покинул место происшествия и сжег автомобиль для сокрытия следов преступления.



Обвиняемый заключен под стражу.



Кроме того, установлено, что 7 июля обвиняемый сбежал из медучреждения, где по решению суда находился на принудительном лечении. В отношении должностных лиц медицинского учреждения проводится процессуальная проверка. Расследование уголовного дела продолжается.

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