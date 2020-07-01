В 27 территориях Прикамья введен режим ограничения пребывания граждан в лесах

14:08 | 14.07.2020

С 14 по 17 июля в связи с повышением пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах на территориях 27 муниципальных образований Пермского края. С завтрашнего дня пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, запрещен на территориях Березниковского, Красновишерского, Горнозаводского, Добрянского, Ильинского, Нытвенского, Краснокамского, Губахинского, Кизеловского, Суксунского, Чердынского, Кунгурского, Лысьвенского, Осинского, Очерского, Оханского, Верещагинского, Соликамского, Чусовского, Гремячинского городских округов, Александровского, Кишертского, Березовского, Ординского, Сивинского, Карагайского муниципальных округов и Пермском муниципальном районе.



В лесах запрещено любое проведение работ, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, работ по тушению лесных пожаров.



Как сообщают в минприроды Пермского края, по границам территорий силами лесничеств будут установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия, шлагбаумы при въезде в лес.



Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и в мобильном приложении «Берегите лес».

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