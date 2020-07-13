Краевые власти помогли пермякам вернуться из Дубая

11:47 | 14.07.2020

10 человек вернулись 13 июля в Пермь из Дубая. По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина граждан доставили в краевую столицу автобусом из Екатеринбурга. Жители Перми и Пермского района доставлены по домам для прохождения карантина. У всех взяты тесты на COVID-19.



Ранее пермяки обратились в соцсетях к Дмитрию Махонину с просьбой помочь вернуться домой.



Также за последние дни возвращены семь туристов из Испании, трое из Франции и шестеро из Азербайджана. В общей сложности с начала пандемии коронавируса краевые власти помогли вернуться на родину 547 туристам, проживающим в Прикамье. Помимо этого, оказывается помощь по возвращению домой вахтовиков.



Отметим, вывоз пермяков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудуются средствами защиты для водителя. Пассажиры получают продуктовые наборы в дорогу. В группе сопровождения обязательно находится представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.

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