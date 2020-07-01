В Прикамье разрешены речные круизы продолжительностью от 6 дней

19:38 | 13.07.2020

С 13 июля туристическим компаниям Прикамья разрешено организовывать речные круизы продолжительностью от 6 дней и более. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Пермского края об ограничительных мерах, связанных с распространением коронавируса. Напомним, ранее были разрешены среднесрочные и долгосрочные круизы продолжительностью от 10 дней.



Благодаря решению оперштаба, жителям края стали доступны круизы в близлежащие регионы, например до Казани. При этом продолжают действовать ограничения на краткосрочные круизы.



Отметим, для соблюдения санитарных мер все заходящие на борт судна обязаны проходить термометрический контроль, использовать антисептики и средства индивидуальной защиты. Кроме того, везде, где это допустимо, должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, а все контактные поверхности необходимо регулярно обрабатывать антисептическими средствами. При посадке двери в пассажирские помещения и каюты должны быть постоянно открыты (чтобы избежать контакта с дверными ручками) и зафиксированы; численность принимаемых пассажиров уменьшается пропорционально имеющимся площадям и требуемым безопасным дистанциям. По окончании каждого рейса проводится обязательная дезинфекция судовых помещений, включая каюты и палубы.

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