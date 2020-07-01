Пермь: новости дня
17:41 | 13.07.2020
В конце месяца в Прикамье могут начать работать санатории и курорты с медицинским профилем
Сегодня, 13 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае под председательством врио губернатора региона Дмитрия Махонина обсуждался вопрос возобновления работы курортов и санаториев. Одним из аргументов в пользу открытия называется возможность жителей уехать на отдых в другие регионы страны, что может быть более рискованным с точки зрения распространения COVID-19.
«Предлагаем рассмотреть возможность возобновления с 27 июля деятельности курортов и санаториев края, имеющих медицинскую лицензию, при условии, что уровень заболеваемости будет на уровне текущей ситуации», – выступил с предложением заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров.
Глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев согласился, что при условии сохранения стабильности ситуации такую возможность можно будет рассмотреть во второй половине месяца.
По итогам обсуждения глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос на основе рекомендаций Роспотребнадзора по открытию санаторно-курортных учреждений в период COVID-19: по заселению, по обработке помещений, по работе персонала. После этого обсудить его на отдельном совещании и повторно вынести на оперштаб.
© «Вечерние ведомости»
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