Пермь: новости дня
17:26 | 13.07.2020
В столице Прикамья завершен ремонт «Улицы Победы»
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Краснова завершены все работы по асфальтированию проезжей части и тротуара: здесь расширили пешеходную зону и сделали освещение, осталось нанести разметку и установить ограждения. После этого пройдет приемка объекта.
На участке от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта заасфальтированы тротуары, установлен бордюрный камень, сделано освещение. На участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской заасфальтирована проезжая часть и тротуары, установлены бордюрные камни. На всем протяжении улицы Краснова подрядчик установил новые опоры и плафоны освещения. Финальными работами станут нанесение разметки и установка ограждений. После этого объект будет готов к сдаче.
Ремонт улицы Краснова выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного в 2017 году президентом РФ Владимиром Путиным. Однако специфика этого объекта состоит в том, что работы приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее обновили по федеральному проекту «Улица Победы», предполагающему приведение в нормативное состояние улиц, названия которых связаны с людьми и событиями тех времен.
Напомним, улица Краснова названа в честь Николая Фёдоровича Краснова – Героя Советского Союза, командира эскадрильи истребителей, который сбил 50 самолетов врага в годы Великой Отечественной войны. С 1938 по 1941 год Николай Федорович жил и работал в Перми, испытывал моторы на заводе №19 (ныне — АО «ОДК-Пермские моторы»). В это время у завода появился свой испытательный летный отряд на аэродроме Фролы, где стали базироваться несколько истребителей И-15 и И-153 для испытаний новых авиамоторов. В числе первых заводских летчиков-испытателей оказался и 24-летний Николай Краснов.
В этом году Пермь получила серьезное федеральное финансирование на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На комплексное благоустройство 14 объектов из федерального и краевого бюджетов выделено 600,9 млн рублей. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 67,7% до 85% к 2024 году.
Подрядные организации начали ремонт дорог по нацпроекту раньше обычного – уже в апреле. Сейчас ряд объектов находится в высокой степени готовности. Работы на первом объекте – внутриквартальном проезде по улице Героев Хасана – были завершены еще в мае. Здесь отремонтировали проезжую часть, обустроили тротуар, которого раньше не было.
© «Вечерние ведомости»
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