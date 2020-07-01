Дмитрий Махонин поручил снабдить территории Прикамья средствами индивидуальной защиты

14:25 | 13.07.2020

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин обратил внимание на готовность региональных властей поддержать территории средствами индивидуальной защиты. «Прошу министерство территориального развития собрать заявки по территориям о потребности в СИЗах. Давайте направим туда, где потребность высокая – запасы у нас есть», - обозначил Дмитрий Махонин.



Первый замминистра здравоохранения Евгений Рожнев отметил, что за последнюю неделю ситуация в некоторых территориях стабилизировалась. Речь идет о Добрянке и Октябрьском округе. При этом последние дни наблюдается рост заболевших в Березниках – расследование, с чем это может быть связано, ведется. За последнюю неделю в Березниках число заболевших увеличилось на 46 человек. Общее число заболевших в городском округе – 206.



Напомним, 9 июля в Прикамье в рамках благотворительности из Москвы поступило 27 тыс. одноразовых костюмов, 2,6 млн медицинских масок и 192 аппарата для неинвазивной вентиляции легких «Бипап».



Это уже вторая поставка из столицы. На прошлой неделе в край поступила первая партия – 15 тыс. защитных одноразовых костюмов. В общей сложности из Москвы в Прикамье планируется передать 200 тыс. костюмов и 5 млн масок. Все эти средства индивидуальной защиты будут распределены между медицинскими и социальными организациями Пермского края.

© «Вечерние ведомости»