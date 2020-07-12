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13:01 | 13.07.2020

Среди новых заболевших коронавирусом в Пермском крае шестеро детей

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 51 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4474. Ежесуточный прирост больных составил 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95 (на 12 июля – 0,99).

Из 71 нового инфицированного – 23 мужчины, 42 женщины, 6 детей (1 мальчик и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 37 человек, 22 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: умерли 4 инфицированных COVID-19 пациента 35, 69, 70 и 74 лет. Таким образом, на сегодня зафиксировано 98 летальных исходов от COVID-19. Еще 65 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

© «Вечерние ведомости»

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