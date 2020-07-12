В Прикамье выявлен 71 случай коронавируса

12:49 | 13.07.2020

На 13 июля за сутки, по официальным данным, в регионе подтвержден 71 случай COVID-19, всего с начала пандемии – 4474.



Выписаны из больниц еще 12 прикамцев, всего выздоровели 3352 человека.



В России за сутки зафиксировано 6537 случаев коронавируса, общее количество достигло 733 699.

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