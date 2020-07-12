В Пермь возвращается жара

12:21 | 13.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 28 градусов, солнечно. Сегодня, 13 июля, днем в Перми будет около 30°C.



Завтра воздух прогреется до 34°C, в среду, 15 июля, столбик термометра поднимется до 36°C. Около 36°C будет и в четверг. Немного похолодает в пятницу – около 33°C. Дальнейшее понижение температуры, по предварительным прогнозам, возможно в выходные.

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