«Пермская сетевая компания» ведет гидравлические испытания в четырех районах Перми

12:08 | 13.07.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») с 13 июля приступают к плановой профилактике теплосетей в части жилфонда Мотовилихинского, Свердловского, Дзержинского и Орджоникидзевского районов Перми. С этой даты теплоэнергетики начинают проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в многоквартирные дома и социальные объекты.



Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.



В случае если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.



Гидравлические испытания: 13.07-24.07



ул. Васнецова, 3, 5, 7, 9, 11, 13;



ул. Луговского, 3, 132, 132а, 134, 136, 138, 140;



ул. Кабельщиков, 21, 21а, 23, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 95а, 99, 101, 105;



ул. Репина, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76;



ул. Генерала Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 78а, 78/1, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 78/1, 84, 86, 88, 88а;



ул. Вильямса, 24, 40, 40а;



ул. Севанская, 2;



ул. Гайвинская, 78, 82;



ул. Таганрогская, 7;



ул. Лобачевского, 26 (1;3;5);



ул. Первомайская, 50;



ул. Веденеева, 7, 9, 13, 13а, 15, 16;



ул. Косякова, 1а, 8, 10;



ул. Волховская, 32, 34а.



Гидравлические испытания: 13.07-26.07



ул. КИМ, 82, 86, 88, 90, 90а, 91а, 91, 92, 94, 96, 97, 95, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115;



Бульвар Гагарина, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39а, 39;



ул. Братьев Вагановых, 8, 9, 10;



ул. Дружбы, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;



ул. Крупской, 28, 28а, 30, 31а, 32, 32а, 37, 38, 39, 40;



ул. Лебедева, 7, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 54;



ул. Розалии Землячки, 12, 14;



ул. Тургенева, 12, 14.



Гидравлические испытания: 13.07-27.07



ул. Толмачева, 13, 17, 18, 32;



ул. Петропавловская, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 105, 105а, 109, 109а, 111, 113/1, 115, 117, 119, 119а, 121, 185;



ул. Якуба Коласа, 9, 11;



ул. Ленина, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 96, 98, 100, 102;



ул. Екатерининская, 196, 214, 216, 218/41, 220, 224;



ул. Крисанова, 23, 25, 27, 29, 39а;



ул. Климента Плеханова, 33, 36, 38, 39, 39/5;



ул. Пермская, 195, 230, 232;



ул. Павла Хохрякова, 25;



ул. 13-я линия, 10а, 10б, 12;



ул. 10-я линия, 15.



Гидравлические испытания: 14.07-27.07



ул. Чернышевского, 3а, 7, 7а, 9а;



бульвар Гагарина, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 54в, 56, 58, 58а, 58б, 58г, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 62а/1, 62а/2, 64, 66, 66а, 68, 70, 70а, 70б, 72;



ул. Островского, 111, 111а, 113, 109;



ул. Промышленная, 65;



ул. 2-я Теплопроводная, 4, 10.



Гидравлические испытания: 15.07-28.07



ул. Льва Шатрова, 16а, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33, 34, 33, 35;



ул. Чкалова, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9д, 9е, 9и, 10, 10а;



ул. Чернышевского, 15а, 15б, 15в, 15г, 17а, 17в, 17г, 17д, 39, 41г;



ул. Красные Казармы, 64, 67, 68, 69.



ул. Героев Хасана, 37а, 41, 45а.



Гидравлические испытания: 16.07-29.07



ул. Петропавловская, 123;



ул. Малкова, 21, 26, 26/1, 26/1а, 28, 28а, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30, 30а, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4;



ул. Барамзиной, 41, 54, 68, 68а;



ул. Энгельса, 23;



ул. Локомотивная, 4, 6;



ул. Генкеля, 9;



ул. Букирева, 15.



Гидравлические испытания: 17.07-30.07



ул. Промышленная, 110, 111, 113.

© «Вечерние ведомости»