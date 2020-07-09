В Перми немного похолодает

12:50 | 10.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 31 градус, легкая облачность. Сегодня, 10 июля, днем в Перми будет около 35°C, ночью – около 20°C.



Ночной холодный фронт принесет небольшое снижение жары: завтра днем столбик термометра покажет около 26°C. В воскресенье, 12 июля, дневная температура повысится до 28°C. Следующая неделя, по предварительным прогнозам, начнется с небольшого потепления.

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