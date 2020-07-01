9 июля Пермский зоопарк откроет свои двери для посетителей

17:21 | 8.07.2020

Пермский зоопарк будет доступен для индивидуальных посещений и экскурсионных групп до 5 человек. Для безопасности посетителей в учреждении культуры будут соблюдаться все предписания Роспотребнадзора.



Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, сейчас зоопарк готовится к встрече с посетителями – проводится генеральная уборка всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.



Для прогулок вновь будет доступно всё пространство учреждения за исключением крытых павильонов, например, с экзотическими птицами и животными. Кафе будет работать навынос, летнее кафе – с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра между столиками.



При входе для посетителей будет предусмотрен кожный антисептик, нанесена разметка в местах возможного скопления людей, регулярно будет проводиться дезинфекция ручек, перил и других контактных поверхностей.



В условиях распространения коронавирусной инфекции посетителей просят соблюдать меры безопасности: носить маски, держать рекомендованную дистанцию в 1,5 метра и избегать массового скопления людей.

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