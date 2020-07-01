УФССП по Пермскому краю организовало «горячую линию»

17:18 | 8.07.2020

С целью оказания юридической помощи населению по вопросам, связанным с ошибочной идентификацией граждан в качестве должников по исполнительным производствам, в УФССП России по Пермскому краю организована работа горячей линии.



В случае если вы не являетесь должником по исполнительному производству и с вашего расчетного счета были списаны денежные средства, вы можете обратиться на горячую линию по номеру телефона 8 (342) 221-50-14 с 9 до 18 ежедневно. Сотрудник ведомства проконсультирует в телефонном режиме, познакомит с алгоритмом действий для разрешения подобной ситуации.



Обращаем ваше внимание на то, что при установлении факта совпадения персональных данных гражданам необходимо предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН, согласие на обработку персональных данных).

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