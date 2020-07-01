Пермь: новости дня
17:18 | 8.07.2020
УФССП по Пермскому краю организовало «горячую линию»
В случае если вы не являетесь должником по исполнительному производству и с вашего расчетного счета были списаны денежные средства, вы можете обратиться на горячую линию по номеру телефона 8 (342) 221-50-14 с 9 до 18 ежедневно. Сотрудник ведомства проконсультирует в телефонном режиме, познакомит с алгоритмом действий для разрешения подобной ситуации.
Обращаем ваше внимание на то, что при установлении факта совпадения персональных данных гражданам необходимо предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН, согласие на обработку персональных данных).
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:47 | 8.07.2020
Под наблюдением медиков из-за коронавируса в Свердловской области 21 тысяча граждан
20:40 | 8.07.2020
Пятерым жителям Свердловской области назначили реальные сроки за незаконную рубку леса
19:51 | 8.07.2020
В Серове будут судить свердловчанина, бросившего в снегоуборочную машину бутылку от пива
19:20 | 8.07.2020
В пунктах продажи велосипедов екатеринбуржцы будут узнавать о безопасном управлении
18:46 | 8.07.2020
В Екатеринбурге состоятся «Царские дни»
18:29 | 8.07.2020
Жители Екатеринбурга смогут принять участие в конкурсе о трудовых подвигах земляков
18:28 | 8.07.2020
Дмитрий Рогозин: «Искра» имеет потенциал расширения производства гражданской продукции»
18:10 | 8.07.2020
В Свердловской области рабочего в траншее придавило куском земли
18:03 | 8.07.2020
В Нижнем Тагиле собака покусала семилетнюю девочку
17:55 | 8.07.2020
В свердловском ГУ МЧС ждут проверку прокуратуры
17:43 | 8.07.2020
Полиция ищет без вести пропавшую 13-летнюю екатеринбурженку
17:21 | 8.07.2020
9 июля Пермский зоопарк откроет свои двери для посетителей
17:18 | 8.07.2020
УФССП по Пермскому краю организовало «горячую линию»
16:24 | 8.07.2020
В Свердловской области продолжает держаться жара
16:09 | 8.07.2020
Прокуратура уличила 10 депутатов Белоярки в предоставлении недостоверной декларации. Одному из них грозит лишение мандата
15:51 | 8.07.2020
В «Горьковке» появился суперсовременный книжный сканер
15:34 | 8.07.2020
Более 3 тыс. объектов бюджетной сферы Прикамья подключены к единой краевой системе пожарного мониторинга
15:20 | 8.07.2020
Под Екатеринбургом нашли тело пропавшего накануне мальчика
14:49 | 8.07.2020
Пассажиропоток аэропорта «Большое Савино» увеличился в 4,5 раза
14:40 | 8.07.2020
Журналисты вышли на одиночные пикеты к зданию УФСБ в Екатеринбурге
14:25 | 8.07.2020
В Пермском крае открываются еще 10 детских лагерей
14:12 | 8.07.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 2,1%
14:10 | 8.07.2020
Назначен новый начальник Уральского таможенного управления
14:08 | 8.07.2020
На пермском стадионе «Звезда» появится новое крытое поле
13:54 | 8.07.2020
В Прикамье подтверждено 86 случаев COVID-19