Резиденты ТОСЭР в Прикамье намерены создать еще около 700 новых рабочих мест

17:13 | 8.07.2020

Привлечение новых и перспективы действующих резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Пермском крае обсудили сегодня, 8 июля, на заседании правительства региона.



Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в регионе сроком на 10 лет созданы две ТОСЭР – «Чусовой» (создана в 2017 г.) и «Нытва» (создана в 2019 г.).



«Сейчас в ТОСЭР «Чусовой» работает 19 резидентов, объем инвестиций по проектам – порядка 5 млрд руб. (рост к июлю 2019 г. – в 8 раз), создано 640 рабочих мест (объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней порядка 215 млн руб.). Этому способствуют налоговые льготы и возможность получать земельные участки без торгов. Что касается ТОСЭР «Нытва» – здесь еще предстоит много работы. Уже работают 4 резидента (создано 40 рабочих мест). В планах до 2024 года – 15 резидентов, 420 новых рабочих мест. Работа с инвесторами, несмотря на пандемию, продолжается. Удалось добиться договоренностей с государственной корпорацией, которая намерена разместить в ТОСЭР «Нытва» часть производства по эндопротезам», – обозначил перспективы развития Нытвы Дмитрий Махонин.



В целях привлечения инвесторов для создания новых производств и новых рабочих мест в моногороде Чусовой в 2017 г. была создана первая в Пермском крае ТОСЭР «Чусовой». В 2019 г. создана еще одна ТОСЭР – в моногороде Нытва. Заключенные с резидентами соглашения предусматривают создание еще около 700 новых рабочих мест.



ТОСЭР создаются в моногородах на 10 лет. Сегодня они созданы в 89 российских моногородах. По России ТОСЭР «Чусовой» – в десятке лучших, занимает седьмую строчку в рейтинге 89 моногородов. ТОСЭР «Нытва» – на пятом месте среди 24 российских моногородов, в которых ТОСЭР были созданы в 2019 г.



Статус резидента ТОСЭР дает организации, реализующей инвестиционный проект с созданием новых рабочих мест, значительные налоговые льготы: освобождение от налогов на имущество и землю, льготы по налогу на прибыль и сниженные в 4 раза тарифы страховых взносов.



Более подробно о работе ТОСЭР рассказал зампред правительства, министр территориального развития Александр Борисов. В частности, он отметил, что некоторые резиденты ТОСЭР «Чусовой» завершили реализацию первого и приступили к реализации второго проекта. Например, ООО «Белый камень» уже расширило добычу известкового щебня, что позволило создать 170 рабочих мест, и приступило к реализации второго проекта – по производству минерального порошка. Группа компаний «Ирень» запустила в прошлом году в Чусовом завод по производству гранулированных минеральных удобрений. В этом году «Ирень» приступила к реализации проекта по созданию нового производства тканей из базальтового волокна и полиминеральных композиционных материалов, применяемых в различных отраслях – от энергетики и строительной отрасли до судо- и авиастроения.



Об опыте работы компании на ТОСЭР рассказал директор ООО «Чусовские металлоконструкции» Станислав Ушнурцев. «Нами создано успешное предприятие в Тюмени, и сейчас мы решили открыть новое производство в Пермском крае. Продукция востребована крупными госкорпорациями России и в других странах. Чусовой в качестве новой локации выбрали неслучайно. Здесь выгодная логистика – железнодорожный узел в трех направлениях, транспортный коридор «Урал-Сибирь», есть возможность подключения к производственным мощностям, а также есть готовые кадры. В компании сейчас работают выпускники Чусовского индустриального техникума», – поделился опытом руководитель предприятия.



На ТОСЭР «Нытва», созданной год назад, 4 резидента. Их проекты предусматривают создание новых производств металлоизделий, синтетической нити и геотекстиля на ее основе, комплектующих для горнодобывающей техники, расширение деятельности санатория. Всего предусмотрено создание не менее 70 новых рабочих мест, из которых 40 создано.



Близость Нытвы к Перми, более низкая по сравнению с краевым центром стоимость земельных участков и объектов коммерческой недвижимости определяют перспективы для кооперации с пермскими научными организациями для создания в Нытве производств по внедрению и промышленному освоению их опытно-конструкторских разработок.



На ТОСЭР «Нытва» заявлено еще 7 инвестпроектов в сфере машиностроения, деревообработки, производства медицинских изделий. Проекты предусматривают создание 384 новых рабочих мест.



Помимо налоговых льгот, дополнительной мерой поддержки резидентов ТОСЭР на краевом уровне является предоставление земельных участков, необходимых для реализации проектов, в аренду без торгов. Стоимость такой аренды в течение первых трех лет равна 1 рублю за гектар.



Резидентам оказывается государственная поддержка в обеспечении квалифицированными рабочими кадрами. В рамках программы занятости населения с 2018 г. обучены новым специальностям 162 безработных гражданина для дальнейшего трудоустройства на предприятиях «Чусовские минеральные удобрения», «Базальт Групп» и на швейной фабрике «Перспектива».

© «Вечерние ведомости»