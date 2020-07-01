В Перми готовится к приемке отремонтированная по нацпроекту улица Петропавловская

15:05 | 8.07.2020

Ремонт ряда объектов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» близится к завершению раньше запланированных сроков. Благоустройство проводится комплексно: это ремонт тротуаров, проезжей части, газонов.



На улице Петропавловской выполнены работы по установке бортового камня и укладке асфальтобетона на участке от улицы Крисанова до улицы Попова. Перед приемкой подрядной организации осталось закончить восстановление газонов и локальный ремонт плиточного покрытия на тротуарах, а также установить новые пешеходные ограждения.



Специалисты МКУ «Благоустройство Ленинского района» ведут регулярный контроль за ходом проведения работ. В администрации Ленинского района пояснили, что подрядная организация опережает график, все работы завершены уже в июле, а не в октябре, как это предусмотрено контрактом.



Одновременно ведется ремонт улиц Монастырской на участке от улицы Попова до улицы Крисанова и Окулова на участке от улицы Попова до улицы Крисанова. Более половины запланированных работ уже выполнено. На проезжей части и тротуарах появился новый асфальт, установлены бортовые камни, приводится в порядок газонная часть. На участке улицы Монастырской ближе к улице Крисанова продолжаются работы на тротуаре. На улице Окулова идут работы по благоустройству тротуаров и парковочных зон, после этого планируется приступить к асфальтированию проезжей части.



Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт улицы Красноуфимской на участке от улицы Самаркандской до улицы Зеленогорской. Как рассказали в администрации Свердловского района, на сегодняшний день выполнена половина запланированного объема работ: готово основание из щебня на дороге, ведутся подготовительные работы под укладку выравнивающего слоя асфальтобетона. На участке от улицы Балхашской до улицы Лихвинской обустроен тротуар, уложен асфальт. Завершается и ремонт улицы Краснова на участке от улицы Пушкина до улицы Сибирской. Готовность объекта составляет 70%. Все работы выполнены, кроме укладки верхнего слоя асфальтобетона, которая начнется в ближайшее время.



В Дзержинском районе на улице Подлесной от шоссе Космонавтов до улицы Зои Космодемьянской в ближайшее время планируется завершить работы по восстановлению газонов и уложить верхний слой покрытия проезжей части. На участке улицы Подлесной от улицы Зои Космодемьянской до улицы Куфонина до конца лета будет завершена установка бортового камня вдоль проезжей части и уложен верхний слой покрытия проезжей части, выполнено восстановление газонов. Осенью подрядчик нанесет разметку и установит пешеходное ограждение.

В Кировском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается ремонт улицы Калинина. Подрядная организация закончила ремонт тротуаров на отдельных участках. Например, на отрезке от улицы Кировоградской до улицы Капитанской заканчивают монтаж нового борта на проезжей части. На следующей неделе на участке от улицы Капитанской до улицы Каляева начнется обустройство парковочных карманов. Параллельно начнутся работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и ремонт тротуаров.



В Индустриальном районе продолжается ремонт улицы Экскаваторной от улицы Архитектора Свиязева до улицы 1-й Андроновской. Уложено новое покрытие на тротуаре. Продолжается благоустройство прилегающих газонов, уже внесена растительная земля, осталось посеять газонную траву. Следующий этап работ – фрезерование проезжей части, устройство асфальтобетонного покрытия в два слоя, нанесение дорожной разметки.



В Орджоникидзевском районе по нацпроекту обновляют улицу Новогайвинскую на участке от дома №97 до границы Орджоникидзевского района, здесь осталось уложить верхний слой асфальта.



Благодаря тому, что на многие объекты подрядчики вышли раньше обычного, ремонт идет быстрее обозначенных в контрактах сроков. Качество асфальта будет проверять специализированная лаборатория, он должен соответствовать всем необходимым нормам и требованиям, только после этого состоится приемка объектов.



Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 67,7% до 85% к 2024 году.

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