В Пермском крае открываются еще 10 детских лагерей

14:25 | 8.07.2020

Сегодня, 8 июля, на заседании правительства Пермского края обсудили следующий этап открытия детских лагерей и вопросы обеспечения безопасности в период распространения новой коронавирусной инфекции.



«На заседании оперштаба было принято решение постепенно запускать работу детских лагерей, их открыто уже 6. В планах до конца июля открыть порядка 50 лагерей. Отмечу – в этом году на отдых и оздоровление ребят направляем 784,2 млн руб. из краевого и местных бюджетов, почти на 40 млн больше, чем в прошлом. Сейчас много вопросов, в том числе в соцсетях, поступает от родителей – интересуются, как ребят принимают в лагерь, как организован медосмотр, какие справки нужны. Коронавирус никуда не делся, и, конечно, вопросы безопасности сейчас на первом месте», — подчеркнул Дмитрий Махонин.



Напомним, с 4 июля были открыты заезды в шести загородных и санаторно-оздоровительных лагерях в Перми, Пермском и Краснокамском районах. В них заехали почти 2 тыс. детей. Все заезды прошли организованно, каждый лагерь перед открытием проверен Роспотребнадзором.



8 и 9 июля откроются смены еще в 10 учреждениях: «Сказка», «Юность», «Романтик», «Малахит», «Лесная сказка», «Восток», «Иван-гора», «Спутник», «Буревестник», «Жемчужина» в Пермском муниципальном районе, в Краснокамском, Осинском и Нытвенском городских округах, в Кунгуре и Березниках. В них заедут около 2 тыс. детей. По согласованию с Роспотребнадзором в Прикамье каждые 3-4 дня будут открываться по 7-10 новых лагерей.



«Для того чтобы родители могли сориентироваться в своих планах, сформирован предварительный график открытия лагерей, который может корректироваться в зависимости от эпидситуации и готовности лагерей, – отмечает заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова. – Кроме того, 30 июня утверждены дополнительные санитарные правила для детских учреждений, в том числе их действие распространяется на лагеря в период 2020 года. Этими правилами установлен запрет на отдых детей в лагерях других субъектов России, то есть если ребенок проживает в Пермском крае, он может отдыхать только в лагерях Пермского края».



Надежда Подъянова отметила, что в этом году в связи с эпидситуацией введен новый порядок подготовки к заездам. Ребенок в обязательном порядке должен пройти медицинское наблюдение – так называемую обсервацию, без которой он не сможет попасть на территорию лагеря. Подготовка должна начинаться за три дня до заезда.



Дополнительно при заезде дети проходят медицинский осмотр, проводится ежедневная термометрия, усилен дезинфекционный режим, отсутствуют общелагерные мероприятия в первые дни, увеличено количество отрядов и вдвое уменьшено количество детей в них.



Ежедневно выделено время, чтобы ребята могли дистанционно пообщаться с родителями, поскольку посещение лагеря запрещено посторонними лицами, в том числе отменяются родительские дни. Дополнительно созданы отрядные чаты с вожатыми для родителей.



Работа персонала сформирована по принципу вахты. До заездов сотрудники сдают анализ на наличие антител к COVID-19. В течение всей смены персонал находится исключительно на территории лагеря и не покидает ее.



По итогам обсуждения врио губернатора региона Дмитрий Махонин еще раз заострил внимание на необходимости соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Кроме того, краевому минздраву поручено организовать четкую и системную работу по выдаче медицинских справок, необходимых для заезда в лагерь. Контроль за соблюдением мер безопасности сотрудниками детских лагерей возложен на региональный минсоц. Глава Прикамья подчеркнул, что ни в коем случае нельзя создавать дополнительных рисков для здоровья детей, поэтому работники обязаны находиться на территории учреждения всю смену.



Напомним, лагеря продолжат открываться по графику (он размещен на сайте министерства социального развития Пермского края), который может корректироваться в зависимости от эпидситуации и готовности лагерей. Все лагеря подготовились к приему ребят и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения.

Актуальная информация о работе детских лагерей размещается на сайте «Пермские каникулы» https://camps.perm.ru/. По дополнительным вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» 8-902-47-22-214 с 09:00 до 21:00 ежедневно.

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