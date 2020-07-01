Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 2,1%

14:12 | 8.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 86 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4155. Ежесуточный прирост больных составил 2,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 7 июля – 0,96).



«Сегодня среди новых инфицированных у 50% зараженных (43 человека) контакт не установлен. Эти данные показывают, что даже сейчас жителям Прикамья стоит сохранять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты. Также не забывайте сохранять социальную дистанцию 1,5-2 метра, чаще мойте руки и соблюдайте общие правила гигиены. Сейчас эпидемическая ситуация в крае зависит от наших с вами действий», - обратился к жителям Прикамья заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.



Из 86 новых инфицированных – 30 мужчин, 52 женщины, 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 30 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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