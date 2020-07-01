На пермском стадионе «Звезда» появится новое крытое поле

14:08 | 8.07.2020

На пермском стадионе «Звезда» продолжится реновация. Здесь появится новое крытое поле.



Новый искусственный газон предоставлен в рамках совместного проекта РФС и УЕФА «Хет-трик 4» на безвозмездной основе. Это современное покрытие с высотой травы 4 сантиметра, оно посыпается кварцевым песком и резиновой крошкой. Новое поле уже начали укладывать в крытой части стадиона, которая была специально построена на запасном поле стадиона «Звезда».



«У нас очень большой спрос на футбольные поля. При этом только один крытый манеж, который расписан с 8 утра до 20 вечера под тренировочный процесс только воспитанников Академии игровых видов спорта. А есть еще профессиональные команды, футбольная школа, любители. Площадка у стадиона «Звезда» позволяет установить крытую конструкцию, которая позволит футболистам заниматься независимо от погодных условий. Теперь им не будут страшны ни снег, ни ливень, ни град», - пояснил директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» Петр Перминов.



Общий объем работ по укладке нового поля и строительству крытой конструкции составил 14 миллионов рублей, эти средства выделены из бюджета Пермского края. Стоимость самого тренировочного поля размером 20х40 метров составляет 3,5 миллиона рублей. Завершить работы по монтажу газона планируется 20 июля.



Напомним, в рамках программы «Хет-трик 4» осенью 2019 года новый искусственный газон был уложен на запасном поле стадиона «Звезда». «Центром спортивной подготовки Пермского края», в чьем ведении находится объект, перед укладкой были проведены работы по выравниванию площадки, ремонту ливневой канализации. Кроме того, отремонтированы трибуны запасного поля.



Добавим, что реновация стадиона «Звезда» проведена впервые с 2009 года. В 2020 году количество обустроенных спортивных площадок в Пермском крае увеличится на 103 и составит 281, в дополнение к 22 межшкольным стадионам появятся еще 7. Помимо этого, будет построено 9 площадок для ГТО. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.

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