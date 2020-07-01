В Прикамье подтверждено 86 случаев COVID-19

13:54 | 8.07.2020

На 8 июля за сутки в регионе выявлено 86 случаев коронавируса, всего их стало 4155.



За сутки выписаны 126 пациентов, всего выздоровели от COVID-19 3067 прикамцев.



В России за сутки зафиксировано 6562 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 700 792.

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