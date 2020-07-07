Правительство РФ расширило перечень пострадавших отраслей

10:07 | 8.07.2020

В перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, внесены железнодорожный, водный и морской транспорт.

В перечень пострадавших отраслей дополнительно включена деятельность в сфере пассажирских перевозок железнодорожным (ОКВЭД 49.10.1), а также морским (ОКВЭД 50.1) и внутренним водным пассажирским транспортом (ОКВЭД 50.3). Соответствующие изменения вступят в силу с 7 июля 2020 года. Эти отрасли смогут рассчитывать на федеральные меры поддержки.

«Поддержка пострадавших отраслей бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции – одна из главных задач как региональной, так и федеральной власти. От того, насколько сильным бизнес останется после пандемии, зависит насколько быстро сможет восстановиться экономика региона и страны. Бизнес является главным налогоплательщиком в бюджет региона, работодателем для его жителей, инвестором социально значимых объектов инфраструктуры», - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.

В числе мер поддержки, которыми могут пользоваться предприятия из пострадавших отраслей, – отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2%.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ). Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий, которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно по ИНН налогоплательщика через специальный сервис https://service.nalog.ru/covid19/.

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