Режим самоизоляции для старшего поколения продлен в Прикамье до конца июля

17:45 | 7.07.2020

На заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае были приняты уточнения в Указ губернатора об ограничительных мерах. Согласно вносимым изменениям, режим строгой самоизоляции продлен до 26 июля для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Причем такой режим сохраняется для них на всех трех этапах изменения ограничений в регионе. Отметим, с начала пандемии коронавирусом заболели 857 жителей региона старше 65 лет (более 20% от всех заболевших в Прикамье).



Ранее Минздрав выделял эти категории граждан как наиболее уязвимые в период пандемии COVID-19. Большая часть смертей от коронавируса связана с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.



Представители старшего поколения могут покидать место самоизоляции только в нескольких случаях. Это обращения за экстренной медицинской помощью, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг (в том числе почтовых и банковских) – обязательно в средствах индивидуальной защиты; а также переезд личным автотранспортом в иное место самоизоляции (временной самоизоляции) и выезды на дачи и садовые участки.



Отметим, что работающие люди старшего возраста, соблюдающие режим самоизоляции, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут продлить действие электронных больничных. Листок нетрудоспособности выдают на основе данных, которые работодатель в электронном виде направляет в Фонд социального страхования. Дополнительные документы предоставлять не придется.



Министерство социального развития рекомендует людям старшего поколения оставаться дома. В регионе работают три канала связи, по которым можно оставить заявку на помощь:



- Call-центр региональной общественной приемной партии «Единая Россия» – 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92

- Call-центр ОНФ с добровольцами-медиками – 8 (800) 200-34-11

- Скорая социальная помощь – 129 (со стационарного телефона), 8-800-100-83-05 (с мобильного).

© «Вечерние ведомости»