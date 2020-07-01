Пермь: новости дня
17:45 | 7.07.2020
Режим самоизоляции для старшего поколения продлен в Прикамье до конца июля
Ранее Минздрав выделял эти категории граждан как наиболее уязвимые в период пандемии COVID-19. Большая часть смертей от коронавируса связана с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.
Представители старшего поколения могут покидать место самоизоляции только в нескольких случаях. Это обращения за экстренной медицинской помощью, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг (в том числе почтовых и банковских) – обязательно в средствах индивидуальной защиты; а также переезд личным автотранспортом в иное место самоизоляции (временной самоизоляции) и выезды на дачи и садовые участки.
Отметим, что работающие люди старшего возраста, соблюдающие режим самоизоляции, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут продлить действие электронных больничных. Листок нетрудоспособности выдают на основе данных, которые работодатель в электронном виде направляет в Фонд социального страхования. Дополнительные документы предоставлять не придется.
Министерство социального развития рекомендует людям старшего поколения оставаться дома. В регионе работают три канала связи, по которым можно оставить заявку на помощь:
- Call-центр региональной общественной приемной партии «Единая Россия» – 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92
- Call-центр ОНФ с добровольцами-медиками – 8 (800) 200-34-11
- Скорая социальная помощь – 129 (со стационарного телефона), 8-800-100-83-05 (с мобильного).
© «Вечерние ведомости»
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