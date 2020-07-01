Оперштаб разрешил открыть Пермский зоопарк для посетителей

17:42 | 7.07.2020

Пермский зоопарк будет открыт для индивидуальных посещений и экскурсий группами до 5 человек. Для прогулок вновь доступно всё пространство учреждения, за исключением кафе и крытых павильонов, например с экзотическими птицами и животными.



Соответствующее решение принято 7 июля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Планируется, что соответствующие изменения в Указ губернатора вступят уже завтра.



Врио губернатора региона Дмитрий Махонин пояснил, что в связи с переходом на второй этап изменения ограничительных мер зоопарк возобновит свою работу по аналогии с музеями под открытым небом. «Сейчас у детей летние каникулы, но, к сожалению, из-за пандемии многие привычные развлечения для них недоступны. В зоопарке большинство вольеров находятся под открытым небом. Считаю, что при соблюдении всех эпидемических требований его можно открыть для посещений», – отметил он.



Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подчеркнул, что с согласованием краевого Роспотребнадзора разработан регламент работы зоопарка. В частности, при посещении гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.



Напоминаем, в Пермском крае продолжают действовать ограничения для массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей (закрытые помещения). При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риска на период пандемии COVID-19.

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