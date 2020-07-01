Минприроды России поможет Пермскому краю разработать решения экологических вопросов КУБа

16:43 | 7.07.2020

В Минприроды России состоялась рабочая встреча по вопросам ликвидации изливов шахтных вод Кизеловского угольного бассейна (КУБ). В совещании приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Роснедр Евгений Киселев, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, зампред правительства Пермского края Александр Борисов и руководитель регионального минприроды Марина Трунина.



Пермский край представил программу мероприятий, направленных на уменьшение изливов кислых шахтных вод.



В частности, по заказу краевого правительства был просчитан с использованием математического моделирования 51 вариант мероприятий, из которых выделены оптимальные технические решения по минимизации и ликвидации негативного воздействия кислых шахтных вод на водные объекты.



В ходе работ на основании разработанной математической модели уточнены места строительства пяти очистных сооружений остаточных изливов кислых шахтных вод.



В Минприроды России обозначили важность ликвидации накопленного экологического ущерба на территории КУБа, отметив, что практики решения указанной проблемы нигде в мире на сегодня нет. По итогам встречи Евгений Киселев поручил ГУРШУ (федеральное государственное бюджетное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разливов – прим. ред.) проработать предложенные варианты технических решений.



Напомним, ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин поручил профильному министерству совместно с федеральными органами проработать механизм финансирования работ по ликвидации шахт и экологических последствий их разработки. На встрече было решено предусмотреть реализацию мероприятий, в том числе, в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».



Следующее заседание членов рабочей группы по подготовке плана мероприятий запланировано через 2 месяца.



Напомним, добыча угля в Кизеловском угольном бассейне велась на протяжении более двухсот лет. После закрытия шахт (последняя закрыта в 2001 году) началось их затопление за счет атмосферных осадков и притока подземных вод. В настоящее время сформировалось 19 изливов кислых шахтных вод.

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