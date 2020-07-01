В Пермском крае провели свыше 250 тысяч тестов на коронавирус

16:37 | 7.07.2020

По данным на 7 июля, в Пермском крае проведено 250 177 исследований на коронавирус. Из них 26,6 тыс. – медработникам (в том числе повторные исследования). Тестирование прошли 216,7 тыс. жителей региона.



По данным минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований на COVID-19. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.



Помимо этого, с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в двух лабораториях, подведомственных краевому минздраву. До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.



Напомним, для перехода региона на третий этап изменения ограничений самоизоляции уровень тестирования должен достигнуть 110 тестов в сутки на 100 тыс. человек. В последнюю неделю этот показатель стабильно превышает 110 (на 7 июля он составляет 155,5).



По данным федерального Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 21,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 202 тыс. тестов на COVID-19.

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