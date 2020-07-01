Дмитрий Махонин лично проверит исполнение запросов прикамцев на портале «Управляем вместе»

16:30 | 7.07.2020

На аппаратном совещании правительства Пермского края врио губернатора Дмитрий Махонин обозначил необходимость применения всех допустимых санкций в отношении глав органов местного самоуправления в случае снижения качества ответов и увеличения просроков на портале «Управляем вместе».



Антилидерами первого полугодия по количеству ответов с просроком стали Чернушинский городской округ (19), Очерский (9) и Пермский микрорайон (5). Топ пять территорий по доле опровержений ответов пользователями - Горнозаводск, Кунгур, Кизел, Соликамск и Краснокамск. Самые частые темы опровергнутых сообщений - состояние дорог и проездов во дворах, ямы и выбоины на дорогах, свалки у дорог и мусор на тротуарах.



«Активность на портале высокая, люди проявляют заинтересованность, и нам необходимо это поддерживать. В случае увеличения количества просроков на обращения жителей Пермского края и опровержений ваших ответов мы будем вынуждены принимать соответствующие меры. Проверять исполнение буду лично – во время рабочих поездок по территории региона», - отметил Дмитрий Махонин.



На совете глав муниципальных образований министерство информационного развития и связи Пермского края представило главе региона итоги первого полугодия работы портала «Управляем вместе».



Количество новых пользователей за первые шесть месяцев года превысило число новых пользователей за весь 2019 год. Сейчас на портале зарегистрировано 123 тысячи жителей края. Число уникальных посетителей портала за все время работы проекта превысило два миллиона.



Вместе с ростом числа пользователей выросла активность на портале – количество опубликованных сообщений за первое полугодие составило 75% от прироста за весь 2019 год. Самыми активными территориями остаются Пермь, Березники, Пермский муниципальный район, Краснокамск, Кунгур и Добрянский городской округ. За первое полугодие органы исполнительной власти решили 11,6 тысячи обращений жителей Пермского края.



«Основные показатели эффективности работы остались на прежнем уровне. Среднее время ответа – 5,8 рабочего дня. Процент решенных проблем – 86%. Мы продолжаем также анализировать качество решения проблем, отслеживаем показатели по количеству опровержений и количеству обещаний по устранению проблем, – отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин. – За полгода жители опровергли почти 1,5 тысячи ответов на свои сообщения – к этой цифре стоит отнестись внимательней и пересмотреть подход к контролю исполнителей».



По итогам доклада врио губернатора Пермского края также обратил внимание глав на несвоевременность заполнения муниципалитетами данных по объектам, работы по которым уже ведутся или включены в план программы развития Пермского края: «Сейчас статистика говорит о том, что органы местного самоуправления либо плохо планируют работы на объектах, либо слабо контролируют занесение данных. Прозрачность и донесение информации до всех жителей края – это не менее важная функция портала, чем обратная связь».



Напомним, проект «Управляем вместе» начал свою работу в 2017 году. Сейчас портал объединяет несколько ключевых сервисов, где жители могут сообщить о проблеме и указать на вопросы, требующие внимания властей; узнать больше о развитии края; проголосовать по актуальным вопросам и предложить свои идеи в рамках краудсорсинговых кампаний по сбору предложений.

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