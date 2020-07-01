Пермь: новости дня
16:30 | 7.07.2020
Дмитрий Махонин лично проверит исполнение запросов прикамцев на портале «Управляем вместе»
Антилидерами первого полугодия по количеству ответов с просроком стали Чернушинский городской округ (19), Очерский (9) и Пермский микрорайон (5). Топ пять территорий по доле опровержений ответов пользователями - Горнозаводск, Кунгур, Кизел, Соликамск и Краснокамск. Самые частые темы опровергнутых сообщений - состояние дорог и проездов во дворах, ямы и выбоины на дорогах, свалки у дорог и мусор на тротуарах.
«Активность на портале высокая, люди проявляют заинтересованность, и нам необходимо это поддерживать. В случае увеличения количества просроков на обращения жителей Пермского края и опровержений ваших ответов мы будем вынуждены принимать соответствующие меры. Проверять исполнение буду лично – во время рабочих поездок по территории региона», - отметил Дмитрий Махонин.
На совете глав муниципальных образований министерство информационного развития и связи Пермского края представило главе региона итоги первого полугодия работы портала «Управляем вместе».
Количество новых пользователей за первые шесть месяцев года превысило число новых пользователей за весь 2019 год. Сейчас на портале зарегистрировано 123 тысячи жителей края. Число уникальных посетителей портала за все время работы проекта превысило два миллиона.
Вместе с ростом числа пользователей выросла активность на портале – количество опубликованных сообщений за первое полугодие составило 75% от прироста за весь 2019 год. Самыми активными территориями остаются Пермь, Березники, Пермский муниципальный район, Краснокамск, Кунгур и Добрянский городской округ. За первое полугодие органы исполнительной власти решили 11,6 тысячи обращений жителей Пермского края.
«Основные показатели эффективности работы остались на прежнем уровне. Среднее время ответа – 5,8 рабочего дня. Процент решенных проблем – 86%. Мы продолжаем также анализировать качество решения проблем, отслеживаем показатели по количеству опровержений и количеству обещаний по устранению проблем, – отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин. – За полгода жители опровергли почти 1,5 тысячи ответов на свои сообщения – к этой цифре стоит отнестись внимательней и пересмотреть подход к контролю исполнителей».
По итогам доклада врио губернатора Пермского края также обратил внимание глав на несвоевременность заполнения муниципалитетами данных по объектам, работы по которым уже ведутся или включены в план программы развития Пермского края: «Сейчас статистика говорит о том, что органы местного самоуправления либо плохо планируют работы на объектах, либо слабо контролируют занесение данных. Прозрачность и донесение информации до всех жителей края – это не менее важная функция портала, чем обратная связь».
Напомним, проект «Управляем вместе» начал свою работу в 2017 году. Сейчас портал объединяет несколько ключевых сервисов, где жители могут сообщить о проблеме и указать на вопросы, требующие внимания властей; узнать больше о развитии края; проголосовать по актуальным вопросам и предложить свои идеи в рамках краудсорсинговых кампаний по сбору предложений.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:58 | 7.07.2020
Губернатор Свердловской области рассказал, где откроют детсады
18:24 | 7.07.2020
Около 25% коек для больных COVID-19 в Свердловской области свободно
18:09 | 7.07.2020
7% свердловчан имеют антитела к коронавирусу
17:49 | 7.07.2020
Дежурные группы в детских садах Прикамья смогут принять ребят из семей льготных категорий
17:47 | 7.07.2020
«Мисс Екатеринбург» пройдет на улице и в онлайн-режиме
17:42 | 7.07.2020
Оперштаб разрешил открыть Пермский зоопарк для посетителей
17:30 | 7.07.2020
На Среднем Урале в июне смертность увеличилась на 21%
17:07 | 7.07.2020
ГИБДД напомнило свердловчанам о правилах вождения в жару
16:43 | 7.07.2020
Минприроды России поможет Пермскому краю разработать решения экологических вопросов КУБа
16:41 | 7.07.2020
Мэр Екатеринбурга расскажет о старте оздоровительной кампании
16:37 | 7.07.2020
В Пермском крае провели свыше 250 тысяч тестов на коронавирус
16:30 | 7.07.2020
Дмитрий Махонин лично проверит исполнение запросов прикамцев на портале «Управляем вместе»
16:19 | 7.07.2020
В Екатеринбурге обсуждаются требования безопасности в Царские дни
16:04 | 7.07.2020
Екатеринбуржец угрожал убить супругу из-за дорогих продуктов
15:40 | 7.07.2020
В Кольцово запустили автоматическую справочную систему
15:29 | 7.07.2020
На Производстве полиметаллов УГМК приступили к реализации масштабного экологического проекта
15:08 | 7.07.2020
В столице Урала перекроют переулок Дизельный
14:50 | 7.07.2020
В Екатеринбурге Hyundai прошило обломком забора
14:26 | 7.07.2020
Летевший из Екатеринбурга самолет совершил аварийную посадку
13:34 | 7.07.2020
В Екатеринбург из Киргизии прилетели 144 россиянина
13:09 | 7.07.2020
В России коронавирус обнаружен ещё у 6368 человек
12:57 | 7.07.2020
В Екатеринбурге 124 человека заболели COVID-19 за сутки
12:51 | 7.07.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье нет детей
12:47 | 7.07.2020
284 свердловчанина вылечились от коронавируса
12:42 | 7.07.2020
COVID-19 унёс жизни ещё семи свердловчан
12:42 | 7.07.2020
В Прикамье введен особый противопожарный режим в лесах
12:40 | 7.07.2020
В Первоуральске оперативники пришли на завод, принадлежащий семье местного бизнесмена
12:37 | 7.07.2020
Ещё 226 человек заразились коронавирусом в Свердловской области
12:34 | 7.07.2020
В Пермском крае выявлено еще 52 случая коронавируса