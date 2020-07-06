Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье нет детей

12:51 | 7.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4069. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 6 июля – 0,98).



Кроме того, за последние сутки выписаны три пациента, общее количество выписанных пациентов на сегодняшний день составляет 2941 человек.



Из 52 новых инфицированных – 21 мужчина, 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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