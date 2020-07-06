В Прикамье введен особый противопожарный режим в лесах

12:42 | 7.07.2020

В Пермском крае до 10 сентября в лесах установлен особый противопожарный режим. Такие меры принимаются ежегодно с наступлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесах из-за увеличения объема сухих горючих материалов.



В Пермском крае с начала пожароопасного сезона зафиксирован 21 лесной пожар общей площадью 44,9 га. За аналогичный период прошлого года произошло 18 лесных пожаров на площади ликвидации 65,27 га.



В период особого противопожарного режима запрещается разведение открытого огня в парках, сельскохозяйственных угодьях, сжигание мусора, горюче-смазочных материалов, порубочных остатков, разведение костров в лесах вне оборудованных мест кострищ.



На территории Прикамья завершена подготовка более 9 тысяч объектов противопожарного обустройства. Оборудованы места отдыха, аншлаги с правилами пожарной безопасности, специальные минерализованные полосы, которые служат барьером в случае возникновения возгорания леса, и др.



Как отмечают в минприроды Пермского края, во время действия особого режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточаются штрафные санкции. Штраф для граждан увеличится в 2,5 раза и составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — в 2 раза и достигнет 20-40 тысяч рублей, штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и составит 300-500 тысяч рублей.



Напоминаем, информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и в мобильном приложении «Берегите лес».



В текущем году в рамках реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, для обеспечения лесопожарных станций Пермского края направлено 74 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

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