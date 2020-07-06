В Пермском крае выявлено еще 52 случая коронавируса

12:34 | 7.07.2020

На 7 июля за сутки в регионе, по официальным данным, зафиксировано 52 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 4069.



В России за сутки подтверждено 6368 случаев коронавируса, всего их стало 694 230.

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