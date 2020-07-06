Пермь: новости дня
12:34 | 7.07.2020
В Пермском крае выявлено еще 52 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 6368 случаев коронавируса, всего их стало 694 230.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:34 | 7.07.2020
В Екатеринбург из Киргизии прилетели 144 россиянина
13:09 | 7.07.2020
В России коронавирус обнаружен ещё у 6368 человек
12:57 | 7.07.2020
В Екатеринбурге 124 человека заболели COVID-19 за сутки
12:51 | 7.07.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье нет детей
12:47 | 7.07.2020
284 свердловчанина вылечились от коронавируса
12:42 | 7.07.2020
COVID-19 унёс жизни ещё семи свердловчан
12:42 | 7.07.2020
В Прикамье введен особый противопожарный режим в лесах
12:40 | 7.07.2020
В Первоуральске оперативники пришли на завод, принадлежащий семье местного бизнесмена
12:37 | 7.07.2020
Ещё 226 человек заразились коронавирусом в Свердловской области
12:34 | 7.07.2020
В Пермском крае выявлено еще 52 случая коронавируса
12:23 | 7.07.2020
У электричек Красноуфимск – Дружинино на месяц изменится расписание
12:18 | 7.07.2020
Расширен перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса
12:14 | 7.07.2020
Жители Прикамья выберут место для стелы «Город трудовой доблести» через портал «Управляем вместе»
11:53 | 7.07.2020
В Екатеринбурге пройдёт футбольный матч «Урал» – «Динамо»
11:46 | 7.07.2020
Предприятие РМК признали соответствующим высоким стандартам
11:17 | 7.07.2020
На Средний Урал поступили 28 реанимобилей
11:09 | 7.07.2020
РПЦ и опальный схимонах Сергий перешли на общение через Интернет
10:57 | 7.07.2020
Мэр Екатеринбурга по телефону проведёт приёмы граждан
10:45 | 7.07.2020
В условиях высоких температур энергетики «Пермэнерго» усиливают контроль за устойчивой работой электросетевого комплекса
10:19 | 7.07.2020
Уралец обвиняется в участии в незаконном изготовлении и использовании штампов и печатей
10:00 | 7.07.2020
В Екатеринбурге грузовик столкнулся с мотоциклом. Есть пострадавшие
09:42 | 7.07.2020
На Среднем Урале пропал мужчина
09:13 | 7.07.2020
В Екатеринбурге открылась уличная выставка работ Леонида Туржанского
20:59 | 6.07.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадал байкер
19:17 | 6.07.2020
К отопительному сезону в Свердловской области подготовили 35% домов
18:50 | 6.07.2020
Жителя Североуральска приговорили к лишению свободы за отказ от проверки на наличие алкоголя в крови
18:35 | 6.07.2020
В Кунгуре началось благоустройство набережной Сылвы