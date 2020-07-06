Расширен перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

12:18 | 7.07.2020

Железнодорожный, водный и морской транспорт сможет рассчитывать на федеральные меры поддержки.



В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, внесены изменения в раздел 1 по транспортной деятельности.



В перечень пострадавших отраслей дополнительно включена деятельность в сфере пассажирских перевозок железнодорожным (ОКВЭД 49.10.1), а также морским (ОКВЭД 50.1) и внутренним водным пассажирским транспортом (ОКВЭД 50.3).



Соответствующие изменения утверждены Постановлением Правительства РФ №927 от 26.06.2020.



Документ вступает в силу с 7 июля 2020 года.



Все предприниматели, признанные пострадавшими от распространения новой коронавирусной инфекции, смогут получить меры поддержки от государства. Меры поддержки бизнеса закреплены постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409.



Для удобства налогоплательщиков реализован Сервис (https://service.nalog.ru/covid19/), который показывает все доступные меры поддержки по конкретному лицу, достаточно ввести лишь ИНН налогоплательщика.



Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также уточнить, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям, можно в специальном разделе сайта ФНС России «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» (https://www.nalog.ru/rn59/business-support-2020/).



Дополнительно налогоплательщики могут получить консультацию по бесплатному номеру телефона 8-800-2222222 или обратившись в налоговые инспекции Пермского края, в том числе без предварительной записи на прием к инспектору.

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