Пермь: новости дня
18:21 | 6.07.2020
В Пермском крае открылось 6 детских лагерей
В выходные открылись первые пять лагерей Пермского края ‒ «Звездный», «Сосновый бор», «Нечайка», «Новое поколение» и «Благодать». Они приняли почти 1700 детей. При заезде все ребята прошли медицинский осмотр. Первые 4 дня мероприятия планируется проводить только внутри отрядов. Каждый день у детей и сотрудников будут измерять температуру тела, для этого закуплены бесконтактные термометры.
Для снижения рисков и максимального исключения контактов, особенно в первые дни, изменены принципы формирования отрядов. Так, согласно СанПиН, на 50% уменьшено количество детей в одном отряде, при этом число отрядов увеличилось в два раза, как увеличилось и количество отрядных мест. Таким образом, наполняемость лагерей не изменилась.
- При заезде в лагерь предусмотрен медицинский осмотр и термометрия, только после этого ребенок попадает на территорию лагеря, – отмечает заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова. – Сотрудники лагеря перед началом смены сдали анализы на COVID-19, работа организована вахтовым методом. Для отдельных сотрудников, например, на пищеблоке, обязательно предусмотрены средства индивидуальной защиты – маски, перчатки. Разработана четкая маршрутизация ребенка на случай заболевания – за каждым лагерем закреплена медицинская организация, для сотрудников разработана пошаговая инструкция, медики в лагерях прошли дополнительное обучение.
В этом году в связи с эпидобстановкой отменены традиционные родительские дни, они будут проходить в онлайн-формате. Ежедневно выделено время, чтобы дети могли дистанционно общаться с родителями. Запрещены любые посещения лагеря посторонними лицами. Кроме того, вожатым рекомендовано создать чаты с родителями в мессенджерах, чтобы у них была оперативная обратная связь с детьми и взрослыми, работающими в лагерях.
Лагеря будут открываться поэтапно в соответствии с графиком, утвержденным министерством социального развития при согласовании с Роспотребнадзором. Следующие 11 лагерей открываются 8-9 июля – эти лагеря примут порядка 4 тысяч детей. Следующая дата заездов – 11 июля, тогда откроются 12 лагерей. Далее 15-16 июля – еще 11 лагерей, остальные 4 лагеря откроются до 8 августа. Всего в этом году в Пермском крае планируется открытие 55 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей.
График открытия лагерей размещен на сайте министерства социального развития Пермского края. В зависимости от эпидемической ситуации и готовности лагеря график будет корректироваться.
Напомним, детям, которые планируют поехать в лагерь в следующие смены, необходимо пройти медицинскую обсервацию в течение 3 дней. Для этого родителям или законным представителям необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления и вызвать врача для прохождения медицинского наблюдения на дому. На третий день врач выдает справку установленного образца, с которой ребенок приезжает в лагерь.
По дополнительным вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» 8-902-47-22-214 с 09:00 до 21:00 ежедневно.
© «Вечерние ведомости»
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