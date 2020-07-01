Пермь: новости дня
17:28 | 6.07.2020
В Прикамье система видеонаблюдения готова к проведению ЕГЭ-2020
Видеосъемка седьмой год подряд будет осуществляться подрядчиком ПАО «Ростелеком». Съемку, запись проведения ЕГЭ-2020, трансляцию сигнала на портале https://smotriege.ru обеспечат ПАК. Общее время трансляции на портале в период проведения экзаменов в 2020 году составит 15 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно следить за проведением экзаменов на портале могут 15 тыс. пользователей.
Для поддержки пользователей портала развернута бесплатная горячая линия по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты будут консультировать всех, кто принимает непосредственное участие в проведении ЕГЭ, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.
Напомним, в Пермском крае в этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы, — порядка 10 500 человек.
29 и 30 июня прошли предварительные пробные экзамены, в ходе которых протестировали все экзаменационные процедуры. Для выпускников Пермского края этап непосредственной очной сдачи ЕГЭ начался с 3 июля.
Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году по поручению врио губернатора региона Дмитрия Махонина усилены меры безопасности в экзаменационных пунктах. «Пункты проведения аттестации подвергнуты самой строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке, – пояснила краевой министр образования Раиса Кассина. – Рассадка учащихся – не менее 1,5 метра. Экзамен по русскому языку будет разделен на два дня. У всех на входе будут проверять температуру».
Отметим, в 2020 году экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 80 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в более 5 тыс. ППЭ задействовано свыше 130 тыс. камер. Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать почти 750 тыс. человек.
Контролировать проведение государственной аттестации в 2020 году будут более 16 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейросети.
«Ростелеком» активно внедряет технологии искусственного интеллекта в жизнь, и сегодня за проведением экзаменов будут следить не только наши умные камеры. Важным нововведением этого года станет использование нейронной сети — с ее помощью в режиме реального времени будут выявляться возможные нарушения при проведении экзаменов. Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал. Система автоматически сформирует «подозрение на нарушение», и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволит снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным. В этом году технология «машинного зрения» будет запущена в пунктах проведения экзаменов в пяти субъектах, определенных Рособрнадзором. В следующем году эксперимент расширится на другие регионы», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
© «Вечерние ведомости»
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