«ЭнергосбыТ Плюс» наградит добросовестных клиентов

17:22 | 6.07.2020

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале акции «Я плачу за тепло». Участниками акции могут стать клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках.



Энергокомпания ежемесячно будет выбирать пять лучших плательщиков из числа клиентов, которые за минувшие 6 месяцев не допускали просрочек по оплате тепла и горячей воды. Выбор победителей будет осуществляться с помощью генератора случайных чисел.



На лицевые счета этих клиентов будет зачисляться по 2000 рублей, которые можно направить на оплату услуг отопления и ГВС. Использование этих средств по иному назначению не предусмотрено. Информация о победителях будет размещаться на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» https://perm.esplus.ru/ и в средствах массовой информации. Акция пройдет с 1 июля по 30 ноября.



Первые победители будут определены уже в августе, поэтому рекомендуем проверить отсутствие задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения. Уточнить свой платежный статус можно в вашем расчетно-кассовом центре: «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».



«Возможность принять участие есть у всех клиентов — важно уже в этом месяце провести оплату квитанции за тепло и горячую воду без просрочки и следить за отсутствием долгов в дальнейшем. Участвуйте и побеждайте!» — призывает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

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