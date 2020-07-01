В Прикамье в районе Усьвы может появиться горнолыжный комплекс

17:13 | 6.07.2020

Проект планируется представить потенциальным инвесторам уже в июле.



В рамках рабочего визита на территорию Кизеловского угольного бассейна врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил поселок Усьва. Ему представили перспективы создания там базы спортивного отдыха с ориентацией на горнолыжный, водный и пеший туризм.



Усьва привлекает путешественников экскурсионными маршрутами с видовыми площадками, памятниками природы, живописной рекой, разнообразным рельефом и хорошей транспортной доступностью.



Дмитрий Махонин отметил, что Усьва может стать точкой круглогодичного экотуризма. «Помимо создания горнолыжного комплекса, возможна подготовка экологических троп, летом здесь могут начинаться сплавы. Будем обсуждать с предпринимателями, кто готов взяться. Будем стараться реализовать проект, он точно нужен краю», – подчеркнул прио губернатора.



Проект создания и развития горнолыжного комплекса «Усьва» уже разработан, выполнены межевание земель и вырубка леса под горнолыжные склоны. Здесь планируется установить кресельный подъемник и проложить 7 оборудованных трасс, а также трассы для фрирайда. По прогнозам инициатора проекта Федора Кощеева, в первый год после создания горнолыжный комплекс сможет принять 80 тыс. туристов, а через пять лет уже 120 тыс. Кроме того, строительство комплекса обеспечит более 100 рабочих мест и устойчивый поток туристов. Проект планируется представить потенциальным инвесторам уже в июле.



«Учитывая малоснежные зимы последних лет в Европе и центральных районах России, география горнолыжной индустрии может существенно измениться. Туристический поток должен проходить через Пермский край, а не обходить его стороной. В районе поселка Усьва находятся памятники природы Каменный город и Столбы, снимаются фильмы и активно развивается пешеходный и водный туризм, а пейзажи привлекают фото- и видеографов», — поделился Федор Кощеев.



Кроме того, будет собрана экспертная группа по вопросам концепции развития Каменного города. Проект предусматривает оборудование и освещение троп, парковку и туалеты.

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