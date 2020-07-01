В Перми обсудили вопросы экологической безопасности

17:08 | 6.07.2020

На минувшей неделе по инициативе депутата Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игоря Сапко в администрации города Перми состоялся круглый стол по обсуждению вопросов экологической безопасности.



О своих проектах и разработках рассказали представители экологического движения Ижевска, Екатеринбурга и Перми. Также участие во встрече принял депутат Государственной Думы от Удмуртской Республики Валерий Бузилов.



«Сегодня в Государственной Думе мы готовим ряд инициатив, направленных на активное вовлечение региональных властей в решение проблемных экологических вопросов в территории. Для меня важно, что в Перми много интересных наработок. Неслучайно лучшие муниципальные практики, связанные с вопросами экологии, будут востребованы и активно обсуждаться», - отметил Игорь Сапко.



На встрече обсуждались вопросы утилизации опасных отходов и расширения ответственности предприятий в экологической отрасли.



Виктор Агеев, и.о. первого заместителя главы администрации Перми, подчеркнул: «Тема корректного обращения с опасными отходами актуальна - это делать необходимо. Успех реализации этих мер зависит от того, чтобы мы смогли сделать процесс сбора, утилизации опасных отходов удобным, экономически эффективным».



Перед началом круглого стола депутаты совместно с представителями экологического движения Ижевска посетили площадку, где был установлен большой контейнер для сбора батареек.



Председатель общественного совета федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Марков рассказал: «Мы занимаемся сбором батареек, потому что это один из опасных отходов 2 класса, который находятся на руках у населения. В рамках этого мы предотвращаем попадание данного отхода в почву, показываем людям пример раздельного сбора отходов».



Акция по сбору батареек при поддержке проекта «Чистая страна» проходила в Перми с 29 июня по 5 июля.

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