Служба крови Прикамья возобновляет дни донора «на выезде»

17:04 | 6.07.2020

В июле Пермская краевая станция переливания крови проведет 14 выездных донорских акций на предприятиях и в территориях Пермского края. Выездная работа донорской службы восстановлена благодаря поэтапному ослаблению режима самоизоляции в регионе. В настоящее время в крае возникла повышенная потребность во всей крови (все резус-факторы всех групп).



Регулярные сдачи крови достаточным количеством здоровых людей необходимы для обеспечения доступности безопасной крови в Прикамье. Станция переливания обеспечивает компонентами крови 26 муниципальных районов, 12 городских округов, Коми-Пермяцкий округ, который включает г. Кудымкар и 6 районов.



В июле для всех желающих сдать кровь Служба крови Прикамья проведет 11 дней донора «на выезде»:



1) 6 июля – с. Частые



2) 7 июля - п. Павловский



3) 8 июля - г. Оса



4) 8 июля - д. Теплая*



5) 9 июля - с. Карагай



6) 13 июля - с. Елово



7) 14 июля - п. Менделеево



8) 15 июля - п. Полазна



9) 16 июля - с. Троельга*



10) 21 июля - п. Шадейка*



11) 29 июля - п. Комсомольский*



*Прием доноров ведут сотрудники Кунгурского филиала ГБУЗ «ПКСПК».



Еще несколько «Дней донора» пройдут для сотрудников крупных предприятий. На сайте https://pkspk.ru/new/ в разделе «Выездная деятельность» есть подробная информация о каждом мероприятии и условиях приема доноров. Вне зависимости от работы выездных бригад прием доноров ведется и в стационарных условиях в Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.



Приходите сдавать кровь, если:



- вы здоровы, отдохнули и придерживались донорской диеты



- ваш вес не меньше 54 кг



- ваш возраст от 18 лет



- у вас нет противопоказаний к сдаче крови.



Какие есть противопоказания к донорству?



Противопоказания разделяются на временные и абсолютные. К числу временных относят: беременность и роды, прием антибиотиков, прививки, грипп и ОРВИ, нанесение татуировки и лечение иглоукалыванием, оперативные вмешательства, менструация и т.д.



Абсолютные противопоказания (не зависят от давности заболевания и результатов лечения): злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, СПИД, сифилис, туберкулёз, гепатит и др.



В целях безопасности для здоровья — как вашего, так и пациента — критически оцените состояние своего организма перед тем, как идти сдавать кровь. Если у вас имеются какие-либо сомнения – проконсультируйтесь со специалистом в сообществе Службы крови Пермского края. Имейте в виду, что пациенты (которыми могут оказаться и ваши близкие) нуждаются в крови здорового человека, который не является носителем инфекции.



В ситуации пандемии COVID-19, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, сохранение здоровья доноров и реципиентов остается важной задачей Службы крови. На выездных днях донора усилены меры по санобработке, вентилированию, действует масочный режим, и другие меры для противодействия распространению коронавируса.



При посещении пункта заготовки крови рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности в местах скопления людей в условиях сезона инфекционных заболеваний: чаще мыть (дезинфицировать) руки, не прикасаться незащищенными руками к потенциально загрязненным поверхностям (дверные ручки, кнопки лифтов и т.п.) – использовать перчатки, одноразовые салфетки; стараться не прикасаться к лицу, использовать медицинские маски.



Напомним, что по распоряжению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Прикамье до 13 июля более чем в 2 раза увеличена выплата донорам – до 1,5 тысячи рублей. На финансовую поддержку доноров было направлено 4,34 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»