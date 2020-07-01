 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

17:04 | 6.07.2020

Служба крови Прикамья возобновляет дни донора «на выезде»

В июле Пермская краевая станция переливания крови проведет 14 выездных донорских акций на предприятиях и в территориях Пермского края. Выездная работа донорской службы восстановлена благодаря поэтапному ослаблению режима самоизоляции в регионе. В настоящее время в крае возникла повышенная потребность во всей крови (все резус-факторы всех групп).

Регулярные сдачи крови достаточным количеством здоровых людей необходимы для обеспечения доступности безопасной крови в Прикамье. Станция переливания обеспечивает компонентами крови 26 муниципальных районов, 12 городских округов, Коми-Пермяцкий округ, который включает г. Кудымкар и 6 районов.

В июле для всех желающих сдать кровь Служба крови Прикамья проведет 11 дней донора «на выезде»:

1) 6 июля – с. Частые

2) 7 июля - п. Павловский

3) 8 июля - г. Оса

4) 8 июля - д. Теплая*

5) 9 июля - с. Карагай

6) 13 июля - с. Елово

7) 14 июля - п. Менделеево

8) 15 июля - п. Полазна

9) 16 июля - с. Троельга*

10) 21 июля - п. Шадейка*

11) 29 июля - п. Комсомольский*

*Прием доноров ведут сотрудники Кунгурского филиала ГБУЗ «ПКСПК».

Еще несколько «Дней донора» пройдут для сотрудников крупных предприятий. На сайте https://pkspk.ru/new/ в разделе «Выездная деятельность» есть подробная информация о каждом мероприятии и условиях приема доноров. Вне зависимости от работы выездных бригад прием доноров ведется и в стационарных условиях в Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.

Приходите сдавать кровь, если:

- вы здоровы, отдохнули и придерживались донорской диеты

- ваш вес не меньше 54 кг

- ваш возраст от 18 лет

- у вас нет противопоказаний к сдаче крови.

Какие есть противопоказания к донорству?

Противопоказания разделяются на временные и абсолютные. К числу временных относят: беременность и роды, прием антибиотиков, прививки, грипп и ОРВИ, нанесение татуировки и лечение иглоукалыванием, оперативные вмешательства, менструация и т.д.

Абсолютные противопоказания (не зависят от давности заболевания и результатов лечения): злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, СПИД, сифилис, туберкулёз, гепатит и др.

В целях безопасности для здоровья — как вашего, так и пациента — критически оцените состояние своего организма перед тем, как идти сдавать кровь. Если у вас имеются какие-либо сомнения – проконсультируйтесь со специалистом в сообществе Службы крови Пермского края. Имейте в виду, что пациенты (которыми могут оказаться и ваши близкие) нуждаются в крови здорового человека, который не является носителем инфекции.

В ситуации пандемии COVID-19, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, сохранение здоровья доноров и реципиентов остается важной задачей Службы крови. На выездных днях донора усилены меры по санобработке, вентилированию, действует масочный режим, и другие меры для противодействия распространению коронавируса.

При посещении пункта заготовки крови рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности в местах скопления людей в условиях сезона инфекционных заболеваний: чаще мыть (дезинфицировать) руки, не прикасаться незащищенными руками к потенциально загрязненным поверхностям (дверные ручки, кнопки лифтов и т.п.) – использовать перчатки, одноразовые салфетки; стараться не прикасаться к лицу, использовать медицинские маски.

Напомним, что по распоряжению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Прикамье до 13 июля более чем в 2 раза увеличена выплата донорам – до 1,5 тысячи рублей. На финансовую поддержку доноров было направлено 4,34 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:17 | 6.07.2020
К отопительному сезону в Свердловской области подготовили 35% домов

19:16 | 6.07.2020
Александр Мешков определился с кандидатурой главного полицейского Пышмы

19:03 | 6.07.2020
Машины для екатеринбургской «скорой» начали делать в Нижнем Новгороде

18:50 | 6.07.2020
Жителя Североуральска приговорили к лишению свободы за отказ от проверки на наличие алкоголя в крови

18:35 | 6.07.2020
В Кунгуре началось благоустройство набережной Сылвы

18:22 | 6.07.2020
В аэропорту и на вокзале Екатеринбурга звучат аудиоролики о трудовой доблести

18:21 | 6.07.2020
В Пермском крае открылось 6 детских лагерей

18:15 | 6.07.2020
Генрокуратура проверит законность возбуждения дела против Максима Шибанова в Екатеринбурге

17:58 | 6.07.2020
В Свердловской области ожидается аномальная жара

17:35 | 6.07.2020
На Среднем Урале провели 9659 исследований проб на COVID-19

17:28 | 6.07.2020
В Прикамье система видеонаблюдения готова к проведению ЕГЭ-2020

17:22 | 6.07.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» наградит добросовестных клиентов

17:13 | 6.07.2020
В Прикамье в районе Усьвы может появиться горнолыжный комплекс

17:11 | 6.07.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 13 июля

17:08 | 6.07.2020
В Перми обсудили вопросы экологической безопасности

17:04 | 6.07.2020
Служба крови Прикамья возобновляет дни донора «на выезде»

16:47 | 6.07.2020
Алтушкин отказался бороться за звание почетного гражданина Екатеринбурга

16:19 | 6.07.2020
В Екатеринбурге утвердили проект трамвайной линии в Солнечный

15:56 | 6.07.2020
На свердловских трассах ограничат движение большегрузов

15:29 | 6.07.2020
В Краснотурьинске обнаружили тело утонувшего юноши

15:10 | 6.07.2020
Прокуратура Туринского района выявила нарушения в дежурных группах детсадов

15:03 | 6.07.2020
Подрядчик: «Реконструкция перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту завершится в сентябре»

14:56 | 6.07.2020
«Горьковка» частично возобновит работу с 13 июля

14:43 | 6.07.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в обороте наркотиков

14:15 | 6.07.2020
Роспотребнадзор заявил, что бубонная чума не представляет угрозы для России

13:53 | 6.07.2020
Екатеринбургский митрополит написал отцу Сергию письмо

комментариев: 1

13:38 | 6.07.2020
Начальник свердловского главка назначил нового руководителя в полицию Заречного

13:29 | 6.07.2020
Уже тревожно: с подозрением на бубонную чуму госпитализирован ещё один человек

13:23 | 6.07.2020
Прокуратура Берёзовского организовала проверку после заражения COVID-19 сотрудника детского лагеря

12:57 | 6.07.2020
В России заразились коронавирусом ещё 6611 человек

12:52 | 6.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье упал ниже единицы

12:51 | 6.07.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 175 человек

12:46 | 6.07.2020
Ещё 100 свердловчан вылечились от коронавируса

12:43 | 6.07.2020
Пермские энергетики одними из первых в регионе провели выездную донорскую акцию после ослабления режима самоизоляции

12:39 | 6.07.2020
На Среднем Урале умерли ещё семь человек с COVID-19

12:37 | 6.07.2020
В Прикамье зафиксировано 53 случая COVID-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 