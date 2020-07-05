 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

14:56 | 6.07.2020

«Горьковка» частично возобновит работу с 13 июля

С 13 июля Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького возобновляет свою работу без обслуживания в читальных и компьютерных залах (на основании Указа губернатора Пермского края № 91 от 30.06.2020 г.)

Начнут работать три отдела «Горьковки». Отдел межбиблиотечного абонемента продолжит выполнять запросы для предприятий и организаций, а также для библиотек, которые могут получить литературу для своих читателей, в случае, если в их фондах эта книга отсутствует.

Отделы иностранной литературы и музыкально-нотных изданий и звукозаписей будут принимать ранее выданные книги, продлевать их сроки пользования, а также выдавать новую литературу.

Кроме того, в библиотеке будет организован прием заявок от читателей на ксерокопирование и сканирование фрагментов документов (услуга платная по Прейскуранту).

С 9 июля начнется предварительная запись на доступ в здание «Горьковки» по телефону +7 (342) 236-29-85. Попасть в библиотеку можно будет со служебного входа (с левого торца здания) при наличии читательского билета. Режим работы по летнему расписанию: с 11:00 до 19:00, выходные дни - суббота и воскресенье.

Библиотека Горького обеспечит все необходимые меры профилактики. Книги и журналы будут храниться в отельных помещениях пять дней перед их повторным использованием. Во всех помещениях будет регулярная дезинфекция и обработка поверхностей, с которыми может контактировать читатель. Чтобы визит в библиотеку был максимально безопасным, обязательно использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). На входе всем посетителям бесконтактно измерят температуру. Библиотека снабжена антисептиками для обработки рук.

На сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/ продолжается ежедневная публикация онлайн-событий, обеспечен доступ к базам данных библиотеки, работает виртуальная справочная служба.

Библиотека продолжает оказывать услуги по индексированию документов для издательств и издающих организаций, выполняет тематические запросы и консультации по наличию конкретной книги в фондах, предоставляет сведения по другим вопросам, связанным с фактографической информацией об изданиях и услугах.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:29 | 6.07.2020
В Краснотурьинске обнаружили тело утонувшего юноши

15:10 | 6.07.2020
Прокуратура Туринского района выявила нарушения в дежурных группах детсадов

15:03 | 6.07.2020
Подрядчик: «Реконструкция перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту завершится в сентябре»

14:56 | 6.07.2020
«Горьковка» частично возобновит работу с 13 июля

14:43 | 6.07.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в обороте наркотиков

14:15 | 6.07.2020
Роспотребнадзор заявил, что бубонная чума не представляет угрозы для России

13:53 | 6.07.2020
Екатеринбургский митрополит написал отцу Сергию письмо

13:38 | 6.07.2020
Начальник свердловского главка назначил нового руководителя в полицию Заречного

13:29 | 6.07.2020
Уже тревожно: с подозрением на бубонную чуму госпитализирован ещё один человек

13:23 | 6.07.2020
Прокуратура Берёзовского организовала проверку после заражения COVID-19 сотрудника детского лагеря

12:57 | 6.07.2020
В России заразились коронавирусом ещё 6611 человек

12:52 | 6.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье упал ниже единицы

12:51 | 6.07.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 175 человек

12:46 | 6.07.2020
Ещё 100 свердловчан вылечились от коронавируса

12:43 | 6.07.2020
Пермские энергетики одними из первых в регионе провели выездную донорскую акцию после ослабления режима самоизоляции

12:39 | 6.07.2020
На Среднем Урале умерли ещё семь человек с COVID-19

12:37 | 6.07.2020
В Прикамье зафиксировано 53 случая COVID-19

12:35 | 6.07.2020
270 свердловчан заразились коронавирусом за сутки

12:29 | 6.07.2020
Неделя в Перми будет жаркой

12:23 | 6.07.2020
Пермские энергетики начали гидравлические испытания теплосетей в микрорайоне Кислотные дачи

12:15 | 6.07.2020
Судебные приставы взыскали сотни тысяч рублей задолженности по алиментам у уральца

11:53 | 6.07.2020
У сотрудника свердловского детского лагеря обнаружили COVID-19

11:32 | 6.07.2020
На Среднем Урале состоялась первая отправка призывников авиационным транспортом

11:15 | 6.07.2020
Екатеринбурженка отдала мошенникам более полумиллиона рублей

10:58 | 6.07.2020
На отца Сергия подано заявление в полицию за оскорбление президента РФ

комментариев: 1

10:31 | 6.07.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадали подростки

10:13 | 6.07.2020
В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

09:58 | 6.07.2020
Свердловчане на небе могут увидеть МКС

09:33 | 6.07.2020
В Екатеринбурге пожар вывел на улицу десятки человек

09:24 | 6.07.2020
В аэропорту Екатеринбурга задерживается вылет и прибытие нескольких рейсов

09:12 | 6.07.2020
Футболисты «Урала» на выезде сыграли вничью с «Уфой»

08:50 | 6.07.2020
Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму мальков стерляди

05.07.2020

23:51 | 5.07.2020
Инфекционист рассказал об опасности чумы в сравнении с коронавирусом

22:15 | 5.07.2020
Подтвержен ещё один случай заражения бубонной чумой

19:33 | 5.07.2020
За сутки на Среднем Урале провели свыше 8000 тестов на COVID-19

18:15 | 5.07.2020
В Нижнем Тагиле утвердили перечень мест, где в 2021 пройдёт благоустройство

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 