«Горьковка» частично возобновит работу с 13 июля

14:56 | 6.07.2020

С 13 июля Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького возобновляет свою работу без обслуживания в читальных и компьютерных залах (на основании Указа губернатора Пермского края № 91 от 30.06.2020 г.)



Начнут работать три отдела «Горьковки». Отдел межбиблиотечного абонемента продолжит выполнять запросы для предприятий и организаций, а также для библиотек, которые могут получить литературу для своих читателей, в случае, если в их фондах эта книга отсутствует.



Отделы иностранной литературы и музыкально-нотных изданий и звукозаписей будут принимать ранее выданные книги, продлевать их сроки пользования, а также выдавать новую литературу.



Кроме того, в библиотеке будет организован прием заявок от читателей на ксерокопирование и сканирование фрагментов документов (услуга платная по Прейскуранту).



С 9 июля начнется предварительная запись на доступ в здание «Горьковки» по телефону +7 (342) 236-29-85. Попасть в библиотеку можно будет со служебного входа (с левого торца здания) при наличии читательского билета. Режим работы по летнему расписанию: с 11:00 до 19:00, выходные дни - суббота и воскресенье.



Библиотека Горького обеспечит все необходимые меры профилактики. Книги и журналы будут храниться в отельных помещениях пять дней перед их повторным использованием. Во всех помещениях будет регулярная дезинфекция и обработка поверхностей, с которыми может контактировать читатель. Чтобы визит в библиотеку был максимально безопасным, обязательно использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). На входе всем посетителям бесконтактно измерят температуру. Библиотека снабжена антисептиками для обработки рук.



На сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/ продолжается ежедневная публикация онлайн-событий, обеспечен доступ к базам данных библиотеки, работает виртуальная справочная служба.



Библиотека продолжает оказывать услуги по индексированию документов для издательств и издающих организаций, выполняет тематические запросы и консультации по наличию конкретной книги в фондах, предоставляет сведения по другим вопросам, связанным с фактографической информацией об изданиях и услугах.

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