Пермь: новости дня
12:43 | 6.07.2020
Пермские энергетики одними из первых в регионе провели выездную донорскую акцию после ослабления режима самоизоляции
Весь процесс по сдаче крови был организован со строгим соблюдением санитарных норм.
Чтобы избежать лишних контактов, каждому добровольцу было назначено определенное время. Во время донации соблюдались необходимые профилактические меры.
Благодаря энергетикам региональный банк крови пополнился сложности на 18,9 литра.
Напомним, что донорские акции проводятся в филиале «Россети Урал» - «Пермэнерго» с 2009 года. Проведение Дней донора – добрая традиция, ставшая частью корпоративной культуры предприятия.
Отметим, что с 1 июля 2020 года в рамках поэтапного ослабления режима самоизоляции в Пермском крае восстановлена выездная работа донорской службы.
Как отмечают специалисты Пермской краевой станции переливания крови, выездные мероприятия по сбору крови сегодня очень важны. После снятия режима самоизоляции и возобновлении плановых операций потребность в компонентах крови возрастет, и необходимо к этому быть готовыми.
Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края необходимо не менее 200 доноров в день.
В середине марта Пермская краевая станция переливания крови сообщила о дефиците донорской крови и снижении числа желающих ее сдать из-за ситуации с распространением коронавируса. Проблема усугубилась после введения 2 апреля режима всеобщей самоизоляции.
Было принято решение разрешить пермякам выходить из дома для сдачи крови. Также была почти в три раза повышена региональная компенсация за сданную кровь. В результате количество доноров возросло почти в пять раз.
В конце апреля текущего года в ходе видеоконференции с волонтерами президент РФ Владимир Путин отметил работу краевой власти по поддержке донорства крови.
Донорская кровь позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Переливание компонентов крови помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и является необходимым при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей̆ и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.
© «Вечерние ведомости»
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