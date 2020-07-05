В Прикамье зафиксировано 53 случая COVID-19

12:37 | 6.07.2020

На 6 июля за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 53 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 4017.



За сутки выписаны из больниц 11 человек, всего выздоровели 2938 прикамцев.



В России за сутки подтверждено 6611 случаев COVID-19, из них 685 – в Москве. Общее количество заболевших в стране достигло 687 862.

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