Неделя в Перми будет жаркой

12:29 | 6.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 25 градусов, переменная облачность. Сегодня, 6 июля, днем в Перми будет около 27°C, возможны локальные ливни с грозами.



Завтра воздух прогреется до 29°C. В среду, 8 июля, столбик термометра может подняться до 31°C. В четверг и пятницу ожидается больше 30°C.

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