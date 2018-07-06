Пермь: новости дня
12:23 | 6.07.2020
Пермские энергетики начали гидравлические испытания теплосетей в микрорайоне Кислотные дачи
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.
Гидравлические испытания: 06.07-18.07
ул. Толбухина, 38, 40, 40а, 42, 44, 46;
ул. Усадебная, 1, 2, 4, 6;
ул. Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77;
ул. Коспашская, 5, 7, 9, 13.
Гидравлические испытания: 06.07-19.07
ул. Никулина, 3, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 35, 41, 47;
ул. Кузбасская, 24, 26, 32, 33, 34, 36, 41, 43, 45, 47;
ул. Лукоянова, 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28а, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Новосибирская, 3, 4, 6, 8, 13, 24, 26;
ул. Анвара Гатауллина, 3, 3а, 5, 6а, 6, 7а, 8, 10, 10а, 12, 18, 22, 27, 28, 28а, 27, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Куйбышева, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5;
ул. Сергинская, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 20, 33, 35, 37, 37а, 39, 38, 38а, 41, 43, 45;
ул. Весенняя, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Брестская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 21;
ул. Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15;
ул. Маршала Рыбалко, 37, 39, 41, 41а, 41/1, 43, 43а, 45, 47, 49, 81, 85, 85а, 85б, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109б, 111, 113;
ул. Сысольская, 1;
ул. Чистопольская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ул. Торговая, 5, 8, 8а, 8б, 10, 12;
ул. Кировоградская, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12/2, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 26, 31, 33, 37а;
ул. Гальперина, 11а, 11б;
ул. Закамская, 2а, 2б, 2в, 8, 10, 15, 15а, 17а, 18, 19, 20а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31;
ул. Ласьвинская, 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14;
ул. Федосеева, 3, 10, 12;
ул. Невского, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 18, 22, 24;
ул. Шишкина, 29, 31,
ул. Автозаводская, 39, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55;
ул. Магистральная, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Гидравлические испытания: 06.07-20.07
ул. Карпинского, 47, 49, 55, 56, 58, 60, 62, 64;
ул. Формовщиков, 3, 5, 7, 38;
ул. Молодёжная, 24;
проспект Декабристов, 2, 6, 10, 12;
ул. Танкистов, 6, 8, 9, 10, 12, 29, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48;
ул. Сивкова, 14, 16, 23, 25;
ул. Снайперов, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18;
ул. Мира, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;
ул. Снайперов, 17, 21;
ул. Парашютная, 7, 7а;
ул. Бабушкина, 4;
ул. 2-я Пограничная, 11;
ул. Бушмакина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 94, 96;
ул. Генерала Доватора, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 40, 42, 48;
ул. Колвинская, 10, 23;
ул. Можайская, 3, 6, 9, 11, 18, 20, 24;
ул. Молдавская, 4, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;
ул. Ракитная, 15, 16;
ул. Ольховская, 4, 6, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38;
Талицкий переулок, 4, 6, 10;
ул. Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27, 27а;
ул. Генерала Черняховского, 21, 25, 27, 29, 30, 35, 45, 45а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;
ул. Щитовая, 5, 7, 9, 11;
ул. Веденеева, 100;
ул. Суперфосфатная, 6, 8, 20;
ул. 4-я Запрудская, 29, 31;
ул. Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 58, 66, 68;
ул. Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 44;
ул. Лядовская, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 124.
Гидравлические испытания: 07.07-20.07
ул. Луначарского, 69/31, 62б, 66, 70/72, 75, 77а;
ул. Газеты «Звезда», 27, 30, 31а, 31б;
ул. Екатерининская, 67, 69, 71, 75;
Комсомольский проспект, 29, 31а, 33, 34а, 34б, 36, 40;
ул. Куйбышева, 36, 38, 39, 46;
ул. Пушкина, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 35а, 37, 71, 83, 85.
© «Вечерние ведомости»
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