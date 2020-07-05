Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму мальков стерляди

08:50 | 6.07.2020

Экологи «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 39 тысяч мальков стерляди. Выпуск проводился под контролем комиссии, состоящей из специалистов министерства природных ресурсов Пермского края, Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

Юлия Мандзий, начальник управления по охране окружающей среды ПАО «Уралкалий», отметила:

- Экологический аспект является одним из приоритетных направлений Стратегии устойчивого развития «Уралкалия», поэтому компания на протяжении длительного времени вносит вклад в поддержание биологического разнообразия фауны реки Кама, которое, в свою очередь, ведет к улучшению состояния окружающей среды в регионе нашего присутствия.

Напомним, стерлядь - рыба осетровых пород, занесённая в Красную книгу Пермского края. С 2015-го по 2019 год специалисты «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 370 тысяч мальков стерляди и 13 тысяч мальков щуки.

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