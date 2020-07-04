На дорогах Перми появились два перекрестка с «вафельной» разметкой

15:33 | 5.07.2020

На одних из самых оживленных участков дорог краевой столицы – в местах пересечения ул. Чкалова с улицами Героев Хасана и Куйбышева – нанесена специальная маркировка. Она запрещает выезд на перекрестки при заторе. Разметку дополняют соответствующие дорожные знаки, говорится в сообщении Управления ГИБДД по г. Перми.



Желтая «вафельная» разметка обозначает участок, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться и не даст возможности проезда другим автомобилям. Такая маркировка дисциплинирует водителей и нередко помогает исключить аварийные ситуации на самых опасных участках дороги – перекрестках.



Согласно Правилам дорожного движения, «вафельная» разметка имеет обозначение 1.26 и дополняется дорожным знаком 1.35, означающим «участок перекрестка».



«Те, кто решит выехать и остановиться на желтой разметке, не останутся незамеченными. На перекрестках работают камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. В соответствии со ст. 12.13 КоАП РФ, штраф за выезд на перекресток при заторе составляет 1 тыс. руб.», – отмечают в ГИБДД по г. Перми.



Напомним, первая подобная разметка появилась в Перми в 2018 году на перекрестке улиц Куйбышева и Маршрутной, а после – на пересечении улиц Попова и Екатерининской.



Безопасность на дорогах Пермской агломерации повышается с каждым годом. Во многом это возможно благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Пермском крае в рамках национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, планируется реализовать 35 дорожных объектов: 30 местных и 5 региональных, среди которых, например, строительство Восточного обхода г. Перми, ремонт трассы Пермь – Березники и другие. Финансирование составит более 2,5 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.

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