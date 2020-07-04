Пермь: новости дня
15:30 | 5.07.2020
В Прикамье отремонтируют «Доходный дом купца Камчатова»
Определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации по ремонту архитектурного памятника «Доходный дом купца Камчатова» (ул. Куйбышева, 7 в Перми). Договор заключен с ОАО «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий». В рамках договора подрядчик разработает проект ремонта фасада, фундамента крыши и несущих конструкций многоквартирного дома. Готовую документацию подрядчик должен предоставить в Фонд не позднее 30 апреля 2021 года. Стоимость контракта составила 6,8 млн руб.
Ранее на совещании по сохранению объектов культурного наследия врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что во многих муниципальных образованиях есть исторические постройки, которые хранят память о развитии края. Поэтому необходимо разработать механизм сохранения таких объектов.
«В Пермском крае есть 2812 объектов культурного наследия. 430 объектов – в муниципальной собственности, и половина из них сейчас в неудовлетворительном состоянии. Где-то требуется ремонт, реставрация, восстановление, какие-то объекты необходимо законсервировать, чтобы остановить их разрушение», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
Основное здание «доходного дома» построено во второй половине ХIX века. Позже к нему делались пристройки. В начале XX века в здании располагались кондитерские, пивные лавки, портновская мастерская. В 1916 году там обосновались юридический и историко-философский факультеты Петроградского университета. С 1930 года здесь располагалась авиашкола, которая вскоре была преобразована в институт ракетных войск. В 2000 году здание внесено в список памятников градостроительства и архитектуры.
До конца следующего года в Перми планируется отремонтировать три многоквартирных дома, являющихся объектами культурного наследия, расположенных по адресам: Комсомольский проспект, 49, ул. Куйбышева, 7, ул. Екатерининская, 51. В них проживает около 500 пермяков.
© «Вечерние ведомости»
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