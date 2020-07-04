В Пермском крае подтверждено 53 случая коронавируса

15:28 | 5.07.2020

На 5 июля за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 53 случая коронавируса, всего их стало 3964. Ежесуточный прирост больных – 1,4%, коэффициент распространения болезни – 1,0, как и вчера.



Выписан из больницы один пациент, всего выздоровели от COVID-19 2927 человек.



Из 53 заболевших 34 человека лечатся в больницах, 19 – на дому. 53 человека – это 36 женщин, 15 мужчин, двое детей (мальчик и девочка). Младше 45 лет – 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65 лет, 13 человек старше 65 лет.



В России за сутки зафиксировано 6736 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 681 251.

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